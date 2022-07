Axway Software : A suivre aujourd'hui

Axway a dévoilé un résultat net, part du groupe, de 2,4 millions d’euros au premier semestre contre 1,8 million d’euros, un an auparavant. Le résultat opérationnel d’activité du groupe informatique est passé en un an de 10,5 à 6,7 millions d’euros, faisant ressortir une marge de 4,9 points, en recul de 2,7 points. Le chiffre d’affaires a atteint 136,4 millions d’euros, en recul de 5,8 % organiquement et de 1,4 % au total.



A fin juin 2022, l'ARR d'Axway (Annual Recurrent Revenue), qui est un indicateur clé de la croissance potentielle du chiffre d'affaires dans le futur, atteignait 189,9 millions d'euros, en hausse de 8,6 %.



Axway maintient son objectif d'atteindre une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 1 et 3 % pour l'exercice 2022. L'entreprise vise également une amélioration de sa rentabilité avec un taux de marge opérationnelle d'activité compris entre 12 et 14 % du chiffre d'affaires sur l'année.



" Alors que nous anticipions un ralentissement de l'activité au premier semestre 2022 par rapport à la bonne performance de l'année précédente, le nombre de contrats de souscription Axway Managed signés au cours de la période a dépassé nos attentes. Notre chiffre d'affaires s'en est trouvé affecté bien que nous ayons atteint nos prévisions de ventes, comme en atteste la croissance satisfaisante de notre ARR", a commenté le Directeur général, Patrick Donovan.



" Si cette tendance devait se poursuivre, notre objectif d'une croissance organique 2022 comprise entre 1 et 3 % pourrait devenir difficile à atteindre au profit de revenus plus stables et prévisibles dans les années à venir. À ce stade, nous envisageons un atterrissage en fin d'année dans la fourchette basse de nos prévisions, mais nous aurons une meilleure idée de la situation à la fin du 3ème trimestre ", a précisé le dirigeant.