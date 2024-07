Société anonyme au capital de 43.267.194 euros Siège social : PAE Les Glaisins - Annecy-le-Vieux - 74940 Annecy (France) Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Annecy sous le numéro 433 977 980 Amendement au Document d'Enregistrement Universel 2023 Ce présent amendement au Document d'Enregistrement Universel 2023 a été déposé le 22 juillet 2024 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF »), en sa qualité d'autorité compétente au titre du règlement (UE) n°2017-1129, sans approbation préalable conformément à l'article 9 dudit règlement. Le document d'enregistrement universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de valeurs mobilières ou de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note relative aux valeurs mobilières et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au document d'enregistrement universel. L'ensemble est approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) n°2017- 1129. Le présent amendement (l'« Amendement ») a pour objet de mettre à jour et compléter le document d'enregistrement universel 2023 d'Axway déposé auprès de l'AMF le 25 mars 2024 sous le numéro D. 24-0175 (le « Document d'Enregistrement Universel 2023 »). Une table de correspondance est fournie dans l'Amendement afin de permettre de retrouver facilement les informations incorporées par référence et celles mises à jour ou modifiées. Dans l'Amendement, « Axway » et la « Société » désignent la société Axway Software SA et le « Groupe » désigne la Société et l'ensemble de ses filiales consolidées. Le Document d'Enregistrement Universel 2023 ainsi que l'Amendement peuvent être consultés sur le site internet de la Société (www.investors.axway.com/fr)et sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org). Des exemplaires sont disponibles sans frais au siège social de la Société. 1

AVERTISSEMENT Informations sur le marché et la concurrence Le présent Amendement contient des informations relatives aux marchés de la Société et à sa position concurrentielle. Ces informations proviennent notamment d'études réalisées par des sources extérieures. Les informations publiquement disponibles, que la Société considère comme fiables, n'ont pas été vérifiées par un expert indépendant, et la Société ne peut garantir qu'un tiers utilisant des méthodes différentes pour réunir, analyser ou calculer des données sur ces marchés obtiendrait les mêmes résultats. Informations prospectives Le présent Amendement contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel ou de termes à caractère prospectif tels que « considérer », « envisager », « penser », « avoir pour objectif », s'attendre à », « entendre », « devoir », « ambitionner », « estimer », « croire », « souhaiter »,

pouvoir » ou, le cas échéant, la forme négative de ces mêmes termes, ou toute autre variante ou terminologie similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant, notamment, le marché dans lequel elle évolue, sa stratégie, sa croissance, ses résultats, sa situation financière, sa trésorerie et ses prévisions. Les informations prospectives mentionnées dans le présent Amendement sont données uniquement à la date du présent Amendement. Facteurs de risques Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risque décrits à la section 2.1 Facteurs de risque » du Document d'Enregistrement Universel 2023 avant de prendre toute décision d'investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable significatif sur les activités, la situation financière, les résultats ou les perspectives de la Société. En outre, d'autres risques, non encore identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société, à la date du présent Amendement, pourraient également avoir un effet défavorable significatif. 2

Annexe 2.1 - Informations Financières Pro Forma Non Auditées 89 Annexe 2.2 - Rapport des commissaires aux comptes sur les Informations Financières Pro Forma Non Audité relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2023 100 Annexe 3 - Informations financières de Sopra Banking Software 102 Annexe 4 - Rapport financier semestriel de la Société pour le premier semestre de l'exercice 2024 141 4

1. PERSONNES RESPONSABLES Personne responsable de l'Amendement

Monsieur Patrick Donovan Directeur Général

Axway Software

PAE Les Glaisins - Annecy-le-Vieux 74940 Annecy (France) Attestation de la personne responsable de l'Amendement Pour Axway: J'atteste que les informations contenues dans le présent Amendement au Document d'Enregistrement Universel 2023 sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. » Paris (France), le 22 juillet 2024 Monsieur Patrick Donovan Directeur Général Axway Pour Sopra Software Banking SA: J'atteste que les informations contenues dans la section 7 du présent Amendement au Document d'Enregistrement Universel 2023, sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. » Paris (France), le 22 juillet 2024 Monsieur Eric Bierry Directeur Général Sopra Banking Software 5

2. PRÉSENTATION DE L'OPÉRATION D'ACQUISITION DE SOPRA BANKING SOFTWARE SA La section « Derniers changements opérés » du chapitre 1 du Document d'Enregistrement Universel 2023 est amendée et complétée comme suit : 2.1. Présentation de l'Opération Contexte de l'Opération Conformément au communiqué de presse du 21 février 2024 aux termes duquel la Société a annoncé l'entrée en discussions exclusives concernant la possible acquisition d'une part significative des activités de Sopra Banking Software1, jusqu'alors intégrées au groupe Sopra Steria, et à la suite de discussions entre Sopra Steria Group2, Sopra Banking Software et Axway, le Conseil d'administration d'Axway a approuvé, le 21 février 2024, le principe de l'acquisition de Sopra Banking Software par Axway, ainsi que la signature d'un protocole d'accord (Memorandum of Understanding) prévoyant : l'acquisition par Sopra GMT, société à conseil d'administration dont le siège social est situé PAE Les Glaisins - Annecy-le-Vieux - 74940 Annecy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Annecy sous le numéro 348 940 263 (« Sopra GMT »), de 3.619.423 actions Axway représentant 16,73 % du capital social et 10,98 % des droits de vote théoriques d'Axway, auprès de Sopra Steria Group, à un prix de 26,50 euros par action Axway soit un prix total de 95.914.709,50 euros (l'« Acquisition du Bloc Axway ») ;

l'acquisition par Sopra GMT de l'intégralité des 3.293.637 droits préférentiels de souscription détachés des actions Axway détenues par Sopra Steria Group à l'issue de l'Acquisition du Bloc Axway, ayant vocation à être utilisés dans le cadre de l'Augmentation de Capital (ci-après définie) ;

une augmentation de capital d'Axway avec maintien du droit préférentiel de souscription de ses actionnaires pour un montant d'environ 130 millions d'euros (l'« Augmentation de Capital »), qui serviront à financer une partie de l'Acquisition (ci-après définie) ; et

l'acquisition par Axway de 100 % du capital et des droits de vote de la société Sopra Banking Software, sous réserve de conditions suspensives usuelles, notamment de financement (outre l'Augmentation de Capital, Axway a vocation à souscrire un nouveau Crédit Bancaire (tel que ce terme est défini ci-après) afin de financer ladite acquisition) (l'« Acquisition »),

(ensemble, l'« Opération »). Afin de sécuriser l'Augmentation de Capital et garantir l'indépendance à long terme de la nouvelle entité combinée, Sopra GMT, actionnaire de contrôle d'Axway, s'est engagée à : procéder à l'Acquisition du Bloc Axway ;

souscrire à titre irréductible à l'Augmentation de Capital, à hauteur de ses droits et de ceux acquis auprès de Sopra Steria Group, représentant approximativement 53 % du montant de l'Augmentation de Capital envisagée ; et Sopra Banking Software, société à conseil d'administration dont le siège social est situé PAE Les Glaisins - Annecy-le-Vieux - 74940 Annecy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Annecy sous le numéro 450 792 999 et filiale de Sopra Steria Group. Sopra Steria Group, société à conseil d'administration dont le siège social est situé PAE Les Glaisins - Annecy-le-Vieux - 74940 Annecy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Annecy sous le numéro 326 820 065 et dont les actions sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0000050809 - SOP. 6

sécuriser le solde de l'Augmentation de Capital envisagée en souscrivant les actions qui resteraient non souscrites à l'issue du processus d'allocation 3 Il est rappelé que Sopra GMT, les familles Odin et Pasquier et certains managers individuels sont liés par un pacte d'actionnaires relatif à Sopra Steria Group en date du 7 décembre 2009. Ce pacte a été étendu par un avenant en date du 27 avril 2011 pour être également relatif à Axway. En conséquence, les parties audit pacte et Sopra Steria Group ont déclaré agir de concert vis-à-vis d'Axway. Le 31 mai 2024, afin de financer l'Acquisition du Bloc Axway, One Equity Partners, Sopra GMT, la famille Odin et la famille Pasquier ont conclu un protocole d'investissement prévoyant la prise de participation du fonds d'investissement One Equity Partners au capital de Sopra GMT pour un montant de 200 millions d'euros. À la suite de la réalisation de cet investissement le 18 juillet 2024 et de la conclusion d'un nouveau pacte d'actionnaires relatif à Sopra GMT entre One Equity Partners4, Sopra GMT et les familles Odin et Pasquier le concert (au sens de l'article L. 233-10 du Code de commerce) vis-à-vis d'Axway est désormais composé de One Equity Partners, Sopra GMT, les familles Odin et Pasquier, Sopra Steria Group et certains managers individuels5. Sopra Steria Group et Axway ont formellement conclu le 31 mai 2024 un contrat d'acquisition d'actions (share purchase agreement) en vue de procéder à l'Acquisition (le « Contrat d'Acquisition »). En amont de la signature du Contrat d'Acquisition, (i) les procédures d'information-consultation des instances représentatives du personnel des parties concernées par les opérations décrites aux présentes ont été dûment diligentées et (ii) les conseils d'administration d'Axway du 16 mai 2024 et de Sopra Steria du 21 mai 2024 ont autorisé sa signature. Outre les conditions suspensives portant sur le financement de l'Acquisition, le Contrat d'Acquisition intègre des conditions suspensives de nature réglementaire. A cet égard, il est précisé que : - l'Autorité de la concurrence française a rendu une décision le 22 mai 2024 (n°24-DCC- 103) autorisant la réalisation de l'Acquisition ;

l'Autorité de la concurrence marocaine a rendu une décision le 5 juin 2024 autorisant la réalisation de l'Acquisition ;

l'AMF a rendu le 4 juin 2024 une décision de dérogation au dépôt obligatoire d'une offre publique par Sopra GMT dans le cadre de l'Acquisition du Bloc Axway et de la souscription à l'Augmentation de Capital sur le fondement des articles 234-8,234-9 6°, et 234-10 de son règlement général (n°224C0810). A la date du présent Amendement, cette décision de dérogation est purgée de tout recours. Les modalités financières de l'Opération ont fait l'objet d'une expertise indépendante demandée par Axway sur une base volontaire. Le rapport de l'expert indépendant Finexsi, en date du 16 mai 2024, tel que rendu public le 3 juin 2024, est reproduit en Annexe 1du présent Amendement. Ainsi, Sopra GMT s'engage irrévocablement à souscrire à un nombre d'actions tel que, avec les autres souscriptions, l'Augmentation de Capital soit souscrite à hauteur de 130 millions d'euros. One Equity Partners ne bénéficie que de droits de gouvernance limités à la protection de son investissement au niveau de Sopra GMT. Il est précisé, à toute fin utile, que cette prise de participation par One Equity Partners n'est pas de nature à remettre en cause la définition du contrôle d'Axway précisée à la section 7.2.5 du Document d'Enregistrement Universel 2023. 7

Il est précisé à cet égard que le prix d'acquisition de 100 % du capital et des droits de vote de la société Sopra Banking Software (le « Prix d'Acquisition ») sera déterminé sur la base d'une valeur d'entreprise de 330 millions d'euros de laquelle sera retranchée la dette nette de la Société à la date de réalisation de l'Acquisition, ladite dette nette tenant compte du montant du compte courant d'associé dû à Sopra Steria Group dont le remboursement sera effectué par Axway à la date de réalisation de l'Acquisition (le « Compte Courant »). Afin de déterminer le Prix d'Acquisition, d'autres ajustements seront effectués, notamment sur la base du besoin en fonds de roulement normatif de l'activité de Sopra Banking Software. Le Prix d'Acquisition sera ainsi calculé sur une base estimée à la date de réalisation de l'Acquisition et fera l'objet d'ajustements a posteriori afin de déterminer ce prix de manière définitive, sur la base des agrégats précités, tels qu'arrêtés à la date de réalisation de l'Acquisition. À la date du présent Amendement, compte tenu de ces éléments de détermination et d'ajustements, il est indiqué à titre illustratif, que le Prix d'Acquisition devrait être compris entre un montant de 113 millions d'euros et de 128 millions d'euros et que le Compte Courant devrait être de l'ordre de 190 millions d'euros. Afin d'assurer la continuité des activités du sous-groupe Sopra Banking Software, des contrats portant sur des prestations de services temporaires et un accord global de partenariat ont été conclus entre certaines entités du groupe Sopra Steria et Axway6. D'autres contrats et accords pourraient être conclus pour une période transitoire afin d'assurer au mieux la continuité opérationnelle du sous-groupe Sopra Banking Software. L'Acquisition du Bloc Axway a été réalisée le 19 juillet 2024. Intérêt de l'Acquisition pour Axway et ses actionnaires L'Acquisition a pour objectif de regrouper les activités logicielles de Sopra Banking Software avec celles d'Axway afin de créer un nouvel éditeur multi-spécialiste de taille critique dans le domaine des logiciels d'entreprise capable d'adresser aussi bien les besoins d'applicatif bancaire que d'intégration grâce à un portefeuille produit élargi et l'expertise d'environ 5.000 collaborateurs dans le monde. L'entité combinée desservirait des clients sur les 5 continents au travers de bureaux répartis sur 26 pays, et rejoindrait le top 5 des éditeurs de logiciels d'entreprise français en termes de chiffre d'affaires7. Par ailleurs, l'Acquisition permettrait de voir émerger un acteur compétitif à l'échelle européenne, atteignant environ 700 millions d'euros de chiffre d'affaires et environ 100 millions d'euros de résultat opérationnel d'activité à horizon 2025. Le portefeuille produit du nouvel ensemble combinerait des lignes de produits complémentaires issues des spécialités des deux acteurs : les logiciels d'intégration provenant d'Axway, et les applications bancaires provenant de Sopra Banking Software. Cette acquisition devrait permettre à Axway d'accélérer son développement et de bénéficier d'un effet de taille sur son chiffre d'affaires mondial. Sopra Banking Software bénéficierait de l'expérience et de la méthodologie d'Axway pour accélérer la transformation de son modèle opérationnel, vers un modèle d'affaires basé sur la souscription permettant d'améliorer la récurrence et la prévisibilité des revenus, et de progressivement revigorer la marge opérationnelle. Axway et Sopra Banking Software partagent déjà une large part de leur ADN. Les deux sociétés sont nées au sein du groupe Sopra Steria et construites autour de projets d'entreprise indépendants et d'un engagement fort en faveur d'une création de valeur durable pour leurs parties prenantes. De nombreux clients communs Ces contrats sont décrits en section 2.2 du présent Amendement. Source : Top 250 des éditeurs de logiciels français, Numeum - EY 2023 . 8

témoignent, de par leur fidélité, de la solidité de cette relation. Axway est par ailleurs partenaire OEM (Original Equipment Manufacturer) de Sopra Banking Software à travers son offre d'API Management, et enrichit depuis plusieurs années les fonctionnalités des applications SBS grâce à ses solutions d'intégration. Cette culture partagée associée à la relation stratégique long terme qu'Axway entretient avec Sopra Banking Software sont de nature à faciliter une intégration harmonieuse. Le rapprochement des deux entités devrait permettre de réaliser des optimisations de coûts de l'ordre de 15 millions d'euros qui se matérialiseront à compter de l'exercice 2025. A cet égard, Monsieur Patrick Donovan, Directeur Général d'Axway, a déclaré le 25 avril 2024, dans le cadre de l'annonce des résultats du 1er trimestre 2024 : « Alors qu'Axway entre dans une nouvelle ère, qui donnera naissance à un acteur de référence dans le monde du logiciel d'entreprise grâce à des produits et des marques de renom, offrir à nos clients des avantages concurrentiels cruciaux restera notre priorité. C'est la pierre angulaire de nos activités quotidiennes, et nous sommes impatients d'accueillir les équipes Sopra Banking Software pour partager cette mission. La cohérence de cette approche stratégique se reflète dans la robustesse de notre portefeuille de produits leaders sur leurs marchés. La prochaine étape du développement d'Axway s'annonce passionnante et nous ne manquerons pas de tenir toutes les parties prenantes informées de nos progrès ». 2.2. Principaux aspects de l'Acquisition Opérations de Restructurations d'avril 2024 et accords y relatifs Le 31 mai 2024, Sopra Steria Group a conduit plusieurs opérations de cession et de détourage portant sur le Périmètre Cible (tel que ce terme est défini ci-après). En particulier, (i) les actions des sociétés Sopra Solutions SAS (avec ses filiales SBS Singapore Pte. Ltd. et Beijing Sopra Science Tech Ltd.), SBS Brasil Ltda., et Sopra Banking Software GmbH, précédemment détenues par Sopra Banking Software, ont été transférées à Sopra Steria Group ou certaines de ses filiales ; et (ii) les sociétés Sopra Banking Software, SBS Belgium, SBS Iberia, SBS Ltd, SBS Netherlands, SBS US, et SBS India ont procédé à des opérations spécifiques de détourage de leur branche d'activité services, conduisant au transfert de certains actifs et/ou de certains collaborateurs au profit de Sopra Steria Group et certaines de ses filiales (les « Opérations de Restructurations »). Afin d'assurer la continuité des activités du sous-groupe Sopra Banking Software et de Sopra Steria Group, les accords suivants ont vocation à être conclus dans le cadre de l'Acquisition : une convention de licence de la marque « Sopra » entre Sopra Steria Group et Axway, visant à permettre aux entités du sous-groupe Sopra Banking Software de maintenir l'utilisation de la marque « Sopra » à titre gratuit durant une période de transition d'un an ;

une convention de licence de la marque « Sopra » entre Sopra Steria Group et Axway, visant à permettre aux entités du sous-groupe Sopra Banking Software de maintenir l'utilisation de la marque « Sopra » à titre gratuit durant une période de transition d'un an ;

un contrat de prestations de services entre Sopra Steria Group et Sopra Banking Software, visant à permettre aux entités du sous-groupe Sopra Banking Software d'assurer la poursuite de leurs activités durant une période de transition de trois mois tacitement renouvelable pour de nouvelles périodes d'un mois ; et