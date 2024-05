Regulatory News:

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires d’Axway (Paris:AXW) s’est réunie jeudi 16 mai 2024, sous la présidence de Monsieur Pierre Pasquier, Président du Conseil d’administration.

Les 21 résolutions proposées par le Conseil d’administration ont été approuvées sans modification par l’Assemblée et les résultats des votes sont disponibles ci-dessous.

À Propos d’Axway

Axway permet aux entreprises d’ouvrir toutes leurs ressources de manière sécurisée en intégrant et en transférant leurs données au sein d’un écosystème complexe de technologies nouvelles et anciennes. Les logiciels d’intégration B2B et MFT d’Axway reposant sur les API, améliorés en continu depuis 20 ans, complètent Axway Amplify, une plateforme ouverte de gestion des API qui facilite leur découverte et leur réutilisation à l’échelle des équipes, des fournisseurs et des environnements Cloud. Axway a déjà aidé plus de 11 000 entreprises à libérer toute la valeur de leurs écosystèmes digitaux pour créer des expériences d’exception, développer des services innovants et atteindre de nouveaux marchés. Découvrez-en plus sur axway.com/fr.

Assemblée Générale 2024 Résultats des votes des résolutions Nombre d'actions composant le capital social de la Société : 21 633 597 Nombre d'actions ayant droit de vote : 21 042 316 Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée : 212 Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée : 33 434 546 Résolution Type Voix exprimées Présents & Représentés % du Capital Etat Adoption Pour % Contre % Titres Voix 1 AGO 33,433,842 >99,99% 5 <0,01% 19,036,276 33,434,546 87.99% Adoptée 2 AGO 33,417,282 99.95% 16,965 0.05% 19,036,276 33,434,546 87.99% Adoptée 3 AGO 33,413,980 99.94% 20,377 0.06% 19,036,276 33,434,546 87.99% Adoptée 4 AGO 33,242,324 99.49% 168,836 0.51% 19,036,276 33,434,546 87.89% Adoptée 5 AGO 32,138,424 96.14% 1,288,991 3.86% 19,036,276 33,434,546 87.97% Adoptée 6 AGO 32,032,704 96.66% 1,107,464 3.34% 19,036,276 33,434,546 86.64% Adoptée 7 AGO 33,258,257 99.49% 169,316 0.51% 19,036,276 33,434,546 87.97% Adoptée 8 AGO 33,429,081 >99,99% 51 <0,01% 19,036,276 33,434,546 87.97% Adoptée 9 AGO 33,336,295 99.73% 90,286 0.27% 19,036,276 33,434,546 87.96% Adoptée 10 AGO 32,952,772 98.58% 475,445 1.42% 19,036,276 33,434,546 87.97% Adoptée 11 AGO 33,307,767 >99,99% 480 <0,01% 19,036,276 33,434,546 87.69% Adoptée 12 AGO 33,410,913 99.95% 18,154 0.05% 19,036,276 33,434,546 87.97% Adoptée 13 AGO 33,413,047 99.95% 16,000 0.05% 19,036,276 33,434,546 87.97% Adoptée 14 AGO 33,411,556 >99,99% 1,538 <0,01% 19,036,276 33,434,546 87.90% Adoptée 15 AGE 30,943,708 92.61% 2,469,386 7.39% 19,036,276 33,434,546 87.90% Adoptée 16 AGE 30,942,466 92.56% 2,487,035 7.44% 19,036,276 33,434,546 87.97% Adoptée 17 AGE 31,485,140 94.18% 1,944,345 5.82% 19,036,276 33,434,546 87.97% Adoptée 18 AGE 32,337,556 96.73% 1,091,519 3.27% 19,036,276 33,434,546 87.97% Adoptée 19 AGE 33,337,660 99.73% 91,541 0.27% 19,036,276 33,434,546 87.97% Adoptée 20 AGE 26,939,822 95.25% 1,344,736 4.75% 19,036,276 33,434,546 76.08% Adoptée 21 AGO 33,412,187 >99,99% 347 <0,01% 19,036,276 33,434,546 87.89% Adoptée

