Contacts

Relations Investisseurs : Arthur Carli - +33 (0)1 47 17 24 65 - acarli@axway.com

Relations Presse : Sylvie Podetti - +33 (0)1 47 17 22 40 - spodetti@axway.com

Communiqué de presse

Axway Software

Déclaration des transactions sur actions propres

Paris, 10 janvier 2023 - Dans le cadre de l'autorisation consentie par l'Assemblée Générale mixte du 24 mai 2022 pour la mise en œuvre d'un programme de rachat d'actions, Axway Software SA (LEI : 96950022O6SP7FQONJ77) déclare ci- après les achats d'actions propres (FR0011040500) réalisés du 02 au 06 janvier 2023 :

Volume total Prix pondéré Montant des Jour de la moyen Code identifiant journalier (nombre transactions transaction d'acquisition marché de titres) (€) (€/action) 02/01/2023 407 16,79 6 835 XPAR 03/01/2023 1 457 17,02 24 801 XPAR 04/01/2023 497 17,10 8 499 CCXE 04/01/2023 77 17,00 1 309 TQEX 04/01/2023 1 190 17,07 20 311 XPAR 05/01/2023 761 17,10 13 013 CCXE 05/01/2023 91 17,10 1 556 TQEX 05/01/2023 1 205 17,06 20 556 XPAR 06/01/2023 1 053 17,05 17 954 XPAR TOTAL 6 738 17,04 114 833 -

Le détail des transactions, conformément à l'article 5(2)(c) du Règlement Européen No 596/2014 et à son règlement délégué (UE) 2016/1056, est disponible en page 2 et suivantes.

A Propos d'Axway

Axway permet aux entreprises d'ouvrir toutes leurs ressources de manière sécurisée en intégrant et en transférant leurs données au sein d'un écosystème complexe de technologies nouvelles et anciennes. Les logiciels d'intégration B2B et MFT d'Axway reposant sur les API, améliorés en continu depuis 20 ans, complètent Axway Amplify, une plateforme ouverte de gestion des API qui facilite leur découverte et leur réutilisation à l'échelle des équipes, des fournisseurs et des environnements Cloud. Axway a déjà aidé plus de 11 000 entreprises à libérer toute la valeur de leurs écosystèmes digitaux pour créer des expériences d'exception, développer des services innovants et atteindre de nouveaux marchés.

Découvrez-en plus sur axway.com/fr

