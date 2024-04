Regulatory News:

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale mixte du 11 mai 2023 pour la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions, Axway Software SA (Paris:AXW) (LEI : 96950022O6SP7FQONJ77) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0011040500) réalisés du 2 au 5 avril 2024 :

Jour de la

transaction Volume total journalier (nombre de titres) Prix pondéré

moyen d'acquisition

(€/action) Montant des transactions

(€) Code identifiant

marché 02/04/2024 26,627 26.00 692,315 XPAR 03/04/2024 599 26.08 15,624 XPAR 04/04/2024 645 26.06 16,806 XPAR 05/04/2024 385 25.75 XPAR TOTAL 28,256 25.65 724,745 -

Le détail des transactions, conformément à l’article 5(2)(c) du Règlement Européen No 596/2014 et à son règlement délégué (UE) 2016/1056, est disponible en page 2.

A Propos d’Axway

Axway permet aux entreprises d’ouvrir toutes leurs ressources de manière sécurisée en intégrant et en transférant leurs données au sein d’un écosystème complexe de technologies nouvelles et anciennes. Les logiciels d’intégration B2B et MFT d’Axway reposant sur les API, améliorés en continu depuis 20 ans, complètent Axway Amplify, une plateforme ouverte de gestion des API qui facilite leur découverte et leur réutilisation à l’échelle des équipes, des fournisseurs et des environnements Cloud. Axway a déjà aidé plus de 11 000 entreprises à libérer toute la valeur de leurs écosystèmes digitaux pour créer des expériences d’exception, développer des services innovants et atteindre de nouveaux marchés.

Découvrez-en plus sur axway.com/fr

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI Jour/Heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantite achetée Code identifiant Marché Numéro de référence

de la transaction Objectif

du rachat AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 02/04/2024 10:12:10 FR0011040500 26.10 EUR 78 XPAR 1129743-4865b93 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 02/04/2024 10:12:12 FR0011040500 25.90 EUR 17 XPAR 1129743-5889b93 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 02/04/2024 12:13:23 FR0011040500 26.00 EUR 26 349 XPAR act20240402-101323-687-00 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 02/04/2024 14:41:48 FR0011040500 26.00 EUR 50 XPAR 1129743-7169b93 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 02/04/2024 16:24:39 FR0011040500 25.90 EUR 2 XPAR 1129743-7425b93 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 02/04/2024 16:27:25 FR0011040500 25.90 EUR 2 XPAR 1129743-7681b93 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 02/04/2024 16:59:22 FR0011040500 26.00 EUR 38 XPAR 1129743-8193b93 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 02/04/2024 16:59:22 FR0011040500 26.00 EUR 12 XPAR 1129743-8449b93 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 02/04/2024 16:59:43 FR0011040500 26.00 EUR 38 XPAR 1129743-8705b93 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 02/04/2024 16:59:43 FR0011040500 26.00 EUR 1 XPAR 1129743-8961b93 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 02/04/2024 16:59:43 FR0011040500 26.00 EUR 2 XPAR 1129743-9217b93 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 02/04/2024 17:37:37 FR0011040500 26.20 EUR 9 XPAR 1129743-12033b93 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 02/04/2024 17:37:46 FR0011040500 26.20 EUR 29 XPAR 1129743-12289b93 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 03/04/2024 09:06:36 FR0011040500 26.10 EUR 20 XPAR 1129743-1793b94 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 03/04/2024 10:16:03 FR0011040500 26.30 EUR 47 XPAR 1129743-2817b94 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 03/04/2024 10:16:03 FR0011040500 26.30 EUR 52 XPAR 1129743-3073b94 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 03/04/2024 11:24:57 FR0011040500 26.10 EUR 80 XPAR 1129743-8449b94 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 03/04/2024 11:33:39 FR0011040500 26.10 EUR 100 XPAR 1129743-10753b94 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 03/04/2024 11:33:56 FR0011040500 26.10 EUR 70 XPAR 1129743-11009b94 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 03/04/2024 11:33:56 FR0011040500 26.10 EUR 30 XPAR 1129743-11265b94 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 03/04/2024 13:20:48 FR0011040500 25.90 EUR 100 XPAR 1129743-13825b94 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 03/04/2024 15:09:59 FR0011040500 26.00 EUR 100 XPAR 1129743-18945b94 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 04/04/2024 10:45:11 FR0011040500 25.90 EUR 98 XPAR 1129743-2817b95 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 04/04/2024 12:40:32 FR0011040500 25.90 EUR 47 XPAR 1129743-3073b95 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 04/04/2024 12:41:11 FR0011040500 25.80 EUR 100 XPAR 1129743-3841b95 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 04/04/2024 12:48:32 FR0011040500 25.80 EUR 98 XPAR 1129743-4097b95 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 04/04/2024 12:48:32 FR0011040500 25.80 EUR 2 XPAR 1129743-4353b95 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 04/04/2024 17:37:02 FR0011040500 26.30 EUR 100 XPAR 1129743-9217b95 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 04/04/2024 17:37:08 FR0011040500 26.30 EUR 100 XPAR 1129743-9473b95 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 04/04/2024 17:37:13 FR0011040500 26.30 EUR 100 XPAR 1129743-9729b95 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/04/2024 12:44:22 FR0011040500 25.70 EUR 38 XPAR 1129743-3073b96 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/04/2024 12:44:22 FR0011040500 25.70 EUR 62 XPAR 1129743-3329b96 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/04/2024 12:55:13 FR0011040500 25.70 EUR 2 XPAR 1129743-4353b96 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/04/2024 14:29:10 FR0011040500 25.70 EUR 100 XPAR 1129743-4609b96 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/04/2024 16:54:57 FR0011040500 25.80 EUR 46 XPAR 1129743-5121b96 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/04/2024 16:54:57 FR0011040500 25.80 EUR 88 XPAR 1129743-5377b96 Couverture AXWAY SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/04/2024 17:36:46 FR0011040500 25.80 EUR 49 XPAR 1129743-6145b96 Couverture

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240412432781/fr/