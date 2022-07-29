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AXWAY SOFTWARE

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Axway Software : Document AMF CP. 2022DD854732

29/07/2022 | 18:28
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2022DD854732

28 juillet 2022

FR0011040500 - DD152605

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Patrick Martin Donovan , Directeur Général

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : AXWAY SOFTWARE

LEI : 96950022O6SP7FQONJ77

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 28 juillet 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0011040500

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 18.5000 Euro

VOLUME : 23 729.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 18.5000 Euro

VOLUME : 23 729.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 28 juillet 2022

COMMENTAIRES :

Cette opération est en lien avec l'exercice d'un programme d'attribution d'actions gratuites qui a nécessité la cession d'une partie

des actions pour couvrir l'imposition forfaitaire applicable aux Etats-Unis. Patrick Martin Donovan déclare :"I still believe in Axway long-term and only was forced to sell due to Tax requirements from the country I live in."

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Axway Software SA published this content on 29 July 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 July 2022 16:26:26 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2022 14,1 M 14,3 M -
Dette nette 2022 28,8 M 29,3 M -
PER 2022 30,7x
Rendement 2022 2,14%
Capitalisation 390 M 396 M -
VE / CA 2022 1,45x
VE / CA 2023 1,35x
Nbr Employés 1 648
Flottant 31,9%
Graphique AXWAY SOFTWARE
Durée : Période :
Axway Software : Graphique analyse technique Axway Software | Zone bourse
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Tendances analyse technique AXWAY SOFTWARE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
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Nombre d'Analystes 2
Dernier Cours de Clôture 18,70 €
Objectif de cours Moyen 22,50 €
Ecart / Objectif Moyen 20,3%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Patrick Donovan Chief Executive Officer
Cecile Allmacher Chief Financial Officer
Pierre Pasquier Chairman
Vince Padua Chief Technology & Innovation Officer
Mark Fairbrother Executive Vice President-Research & Development
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
AXWAY SOFTWARE-30.48%396
MICROSOFT CORPORATION-20.09%2 063 124
SYNOPSYS INC.-4.06%55 473
DASSAULT SYSTÈMES SE-21.52%54 800
ATLASSIAN CORPORATION PLC-46.27%52 222
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.-1.47%50 288