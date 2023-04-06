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    AXW   FR0011040500

AXWAY SOFTWARE

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Axway Software : Document AMF CP. 2023DD893237

06/04/2023 | 18:24
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2023DD893237

05 avril 2023

FR0011040500 - DD156073

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

PATRICK DONOVAN, CEO

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : AXWAY SOFTWARE

LEI : 9695002206SP7FQONJ77

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 31 mars 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0011040500

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 21.1000 Euro

VOLUME : 31 128.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 21.1000 Euro

VOLUME : 31 128.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 05 avril 2023

COMMENTAIRES :

Cette opération est en lien avec l'exercice d'un programme d'attribution d'actions gratuites qui a nécessité la cession d'une partie

des actions pour couvrir l'imposition forfaitaire applicable aux Etats-Unis.

Monsieur Patrick DONOVAN déclare : "I still believe in Axway long-term and only was forced to sell due to tax requirements from the country I live in".

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Axway Software SA published this content on 06 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 April 2023 16:23:07 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2023 24,5 M 26,7 M -
Dette nette 2023 76,0 M 83,0 M -
PER 2023 19,1x
Rendement 2023 1,89%
Capitalisation 442 M 483 M -
VE / CA 2023 1,64x
VE / CA 2024 1,62x
Nbr Employés 1 525
Flottant 43,9%
Graphique AXWAY SOFTWARE
Durée : Période :
Axway Software : Graphique analyse technique Axway Software | Zonebourse
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Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
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Nombre d'Analystes 2
Dernier Cours de Clôture 21,20 €
Objectif de cours Moyen 27,25 €
Ecart / Objectif Moyen 28,5%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Patrick Donovan Chief Executive Officer
Cecile Allmacher Chief Financial Officer
Pierre Pasquier Chairman
Vince Padua Chief Technology & Innovation Officer
Mark Fairbrother Executive Vice President-Research & Development
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
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SYNOPSYS INC.18.50%57 625
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.29.21%56 707
DASSAULT SYSTÈMES SE11.82%53 790
SEA LIMITED64.71%48 141
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