Axway Software : Ensemble, Axway et National Oilwell Varco innovent et garantissent la continuité de services commerciaux essentiels aux entreprises, jour et nuit

L'intégration de AMPLIFY™ API Management et de Microsoft Azure enrichit l'expérience client dans un monde hybride

Axway (Euronext: AXW.PA) annonce son accord avec Microsoft Azure pour fournir une plateforme API ouverte et permettre à National Oilwell Varco (NOV) de fournir des services commerciaux fiables et sécurisés 24 heures sur 24.

NOV est un leader dans la conception, la fabrication et la vente d'équipements et de composants utilisés dans le secteur énergétique. Conformément à son engagement à poursuivre une innovation volontariste et à sa culture de primauté du service client, NOV a travaillé avec une équipe d'Axway pour intégrer AMPLIFY API Management dans une configuration cloud hybride déployée en haute disponibilité.

« Nos API font partie intégrante de notre stratégie de transformation digitale, et nous voulions un partenaire de confiance qui saurait pourvoir à nos besoins opérationnels dans la durée », explique Manoj Kona, Directeur IT de NOV. « Nous sommes partis d’une liste de plus de 45 fournisseurs, procédant par élimination pour finir avec une sélection de seulement trois leaders de l'industrie. Parmi ces sociétés, nous avons estimé qu'Axway proposait l’offre optimale regroupant les logiciels, les services et l’assistance qui répondent à nos besoins. »

La solution peut détourner automatiquement le trafic API en cas de panne imprévue dans les centres de données NOV, sur site et dans le cloud ; ce qui améliore l'expérience du client en garantissant la disponibilité en ligne des services commerciaux essentiels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

« Axway et Microsoft proposent des solutions de premier ordre qui permettent à des clients comme NOV de bénéficier de toute la puissance de gestion des API sur Microsoft Azure », a déclaré Vince Padua, Directeur de l'Innovation et de la Technologie chez Axway. « En tant que partenaire de Microsoft, AMPLIFY API Management est optimisé pour exécuter les applications les plus critiques. En déployant une plateforme API centrale dans le cloud hybride, NOV peut mettre en place des services internes ou externes orientés client, et cela en quelques jours -et non en quelques semaines- ce qui réduit les coûts et crée de nouvelles sources de revenus. »

Selon Arpan Shah, Directeur Général d'Azure Infrastructure, Microsoft, « Axway AMPLIFY API Management sur Azure permet aux clients de construire leur propre expérience et de bénéficier des mêmes fonctionnalités performantes dans tous les environnements. Avec l'approche hybride de Microsoft, les clients peuvent passer dans un modèle cloud à leur propre rythme et choisir l'environnement qui convient le mieux tant à leurs besoins qu’aux exigences réglementaires. »

À propos d'Axway

Axway donne une nouvelle vie aux infrastructures informatiques existantes en aidant plus de 11 000 clients à accélérer leur parcours numérique, ajouter de nouvelles capacités à leur entreprise et piloter leur croissance. Grâce à la plateforme AMPLIFY™ – qui associe APIs, MFT, intégration interentreprises, et services de contenu – nous guidons l'innovation et renforçons la satisfaction de nos clients plus rapidement et plus sûrement que jamais. axway.com

