→ Chiffre d'affaires semestriel de 148,7 M€, en croissance organique de 1,9 % et totale de 2,2 % → ARR (Annual Recurring Revenue) de 229,9M€, en hausse de 7,2 % par rapport à fin juin 2023 → Résultat opérationnel d’activité conforme aux attentes à 11,5 %, en ligne avec le S1 2023 → Projet d'acquisition de Sopra Banking Software en bonne voie pour une finalisation complète au T3 2024

Axway Software

Le Conseil d’administration d’Axway Software, sous la présidence de Pierre Pasquier, a arrêté le 18 juillet, les comptes du 1er semestre 2024 qui ont fait l’objet d’un examen limité de la part des Commissaires aux comptes1. En conséquence, la direction d’Axway annonce :

Axway Software : Résultats semestriels 2024 Principaux éléments du compte de résultat* 1er Semestre 2024 1er Semestre 2023 (M€) (% CA) (M€) (% CA) Chiffre d'Affaires 148,7 145,5 Croissance organique + 1,9% Croissance à changes constants + 2,2% Croissance totale + 2,2% Résultat Opérationnel d'Activité 17,1 11,5% 17,8 12,2% Résultat Opérationnel Courant 12,5 8,4% 14,7 10,1% Résultat Opérationnel 8,3 5,6% 11,2 7,7% Résultat Net - part du Groupe 2,8 1,9% 3,7 2,5% Résultat de base par action (en €) 0,13 0,17 * Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le glossaire disponible en fin de document

Patrick Donovan, Directeur Général, a déclaré :

« Au 1er semestre 2024, nous avons maintenu un rythme mesuré, en réalisant une croissance organique de 1,9 %, conforme à notre fourchette de prévisions, tout en pilotant rigoureusement nos coûts pour sécuriser une marge opérationnelle d’activité saine de 11,5 %, en ligne avec nos ambitions annuelles. Par contraste avec le début d'année exceptionnel de 2023, le 1er semestre 2024 a reflété des perspectives plus équilibrées. Des prises de commandes plus importantes que prévu sur les offres Axway Managed, qui augmenteront les revenus futurs de l’activité Souscription mais ont eu un impact minime sur le chiffre d’affaires du 1er semestre, ont entravé notre capacité à soutenir une dynamique de croissance plus forte. Les offres Axway Managed ont représenté plus de 42 % de nos prises de commandes au cours des 6 premiers mois de l’année, ce qui laisse présager d'une tendance persistante. Alors qu'Axway progresse dans la réalisation de ses objectifs annuels, nous restons fidèles à nos engagements et sommes impatients de finaliser l'acquisition de Sopra Banking Software au cours du 3ème trimestre. »

1 Les procédures d’examen limité sur les comptes semestriels consolidés résumés ont été effectuées.

Commentaires sur l’activité au cours du 1er semestre 2024

Au 1er semestre 2024, la performance d'Axway a été en ligne avec ses objectifs annuels. Après un 1er trimestre robuste, l'entreprise a enregistré une décélération de sa croissance au cours du 2ème trimestre du fait de retards dans la finalisation de certains contrats clés. La région Amériques a maintenu une croissance régulière à un chiffre sur l'ensemble du semestre, tandis que la zone Asie-Pacifique a continué sa progression. La France et l'Europe, qui avaient connu des croissances significatives au cours des deux dernières années, ont été confrontées à un ralentissement au 2ème trimestre 2024, en raison de bases de comparaison élevées. Néanmoins, Axway a continué à attirer avec succès de nouveaux clients dont les prises de commande ont représenté 25 % du total sur la période.

L'actualité récente d'Axway a été ponctuée de plusieurs faits marquants. En février, la société a annoncé son projet d'acquisition de Sopra Banking Software, qui doublera le chiffre d'affaires d'Axway et renforcera la position de la société dans le secteur bancaire et les services financiers, tout en diversifiant son portefeuille de produits, sa couverture géographique et sa base de clients. Dans le même temps, la société a poursuivi ses efforts pour continuer à améliorer la pertinence de ses offres et la satisfaction de ses clients. À cette fin, les événements Axway Summit organisés en Amérique du Nord, au Brésil et en Europe, entre avril et juin, ont connu un grand succès, attirant plusieurs centaines de clients désireux de découvrir la vision et les nouvelles capacités d'Axway.

En ce qui concerne les produits, la robustesse de la plateforme Amplify API Management d'Axway a continué à soutenir la croissance des transactions des clients, ce qui a permis à la ligne de produits d'enregistrer une solide performance au 1er semestre 2024. Cela souligne le rôle crucial de la plateforme dans la réussite et la satisfaction des clients, en particulier pour ceux qui disposent des systèmes les plus avancés. L'offre MFT a également été très demandée au cours du semestre, portée par le succès des offres Axway Managed, qui offrent aux clients des services cloud haut de gamme, fiables et sécurisés, conçus pour répondre à toutes leurs attentes et enjeux.

Enfin, Axway a été positionné comme leader dans The Forrester Wave™: API Management Software2 par Forrester Research. Cette nouvelle reconnaissance témoigne des efforts continus de l'entreprise pour proposer des solutions innovantes qui favorisent la transformation digitale et la croissance de l'activité de ses clients. Les offres API Management, B2B Integration et MFT, ont également été chacune nommées leader dans leur catégorie respective des rapports Summer 2024 de la plateforme d'évaluation pour solutions d'entreprise G23.

Commentaires sur la performance opérationnelle au 1er semestre 2024

Au 1er semestre 2024, le chiffre d'affaires d'Axway a atteint 148,7 M€, en croissance organique de 1,9 % et en croissance totale de 2,2 %. Les fluctuations de devises ont eu un impact négligeable sur la base retraitée du 1er semestre 2023, tandis que les changements intervenus au niveau du périmètre de consolidation, résultant des acquisitions réalisées en 2023, ont eu un impact positif de 0,4 M€. Le résultat opérationnel d'activité s'est élevé à 17,1 M€ sur la période, soit 11,5% du chiffre d'affaires.

Axway Software : Chiffre d'affaires par type d'activité 1er Semestre 2024 (M€) S1 2024 S1 2023

Retraité* S1 2023

Publié Croissance Totale Croissance

Organique Souscription 93,2 79,0 78,7 18,5% 18,0% dont Axway Managed 25,9 22,6 22,3 16,5% 14,8% dont Customer Managed 67,3 56,4 56,4 19,3% 19,3% Maintenance 34,6 44,6 44,6 -22,3% -22,3% Sous-total - Contrats renouvelables 127,9 123,6 123,3 3,7% 3,4% Licences 2,6 3,0 3,0 -12,2% -12,1% Services 18,2 19,3 19,2 -5,4% -5,7% Axway Software 148,7 145,9 145,5 2,2% 1,9% * Chiffre d'affaires à périmètre et taux de change 2024

L'activité Souscription a affiché une performance soutenue au 1er semestre 2024, enregistrant une croissance organique de 18,0 % pour atteindre un chiffre d'affaires de 93,2 M€. Le chiffre d'affaires des offres Axway Managed a connu une croissance organique de 14,8 %, porté par le plein impact des contrats signés en 2023 en plus de ceux conclus au 1er semestre 2024, tandis que le chiffre d'affaires des offres Customer Managed a été en hausse de 19,3 %. Le chiffre d'affaires upfront lié aux contrats Customer Managed signés au cours des 6 premiers mois de l'année a représenté 39,4 M€. Axway a poursuivi sa conquête commerciale, comme en témoigne la valeur annuelle des nouveaux contrats de souscription (ACV) signés au 1er semestre 2024, qui a totalisé 15,9 M€. Les offres Axway Managed ont de nouveau attiré un nombre croissant de clients en représentant 42 % du total des prises de commandes au 1er semestre 2024, ce qui stimulera le chiffre d'affaires futur de l'activité. Cette tendance devrait se poursuivre dans un avenir proche.

2 The Forrester Wave™: API Management Software, T3 2024, Forrester Research, Inc., 1 juillet 2014. Pour en savoir plus cliquez ici.

3 Pour en savoir plus sur les évaluations G2 d’Axway cliquez ici.

Au 1er semestre 2024, la Maintenance a généré un chiffre d'affaires de 34,6 M€, soit 23% du chiffre d'affaires global d'Axway. L'activité a été en baisse organique de 22,3 %, du fait de la poursuite de la migration des clients vers des modèles en souscription, et ce malgré le maintien d'un taux de renouvellement élevé, de l'ordre de 91 %.

A fin juin 2024, l'ARR (Annual Recurring Revenue) d'Axway s’élevait à 229,9 M€, en croissance de 7,2 % à périmètre et taux de change constants, comparé à 214,5 M€ à fin juin 2023. Les revenus issus de contrats renouvelables ont, pour leur part, représenté 86 % du chiffre d'affaires total au 1er semestre 2024.

Le chiffre d'affaires Licences s'est élevé à 2,6 M€ au 1er semestre 2024, en baisse organique de 12,1 %. Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre a montré une forte reprise avec une hausse de 44,3 % par rapport à l'année précédente, compensant partiellement l’importante baisse enregistrée au 1er trimestre. Axway s'attend à ce que le chiffre d'affaires de l'activité en année pleine reste cohérent par rapport à celui de l’exercice précédent, contribuant à hauteur de 2 à 4 % au chiffre d'affaires total de la société.

L'activité Services, qui représente environ 12 % du chiffre d'affaires total d'Axway, a été en légère décroissance organique sur la période, avec un chiffre d'affaires de 18,2 M€, en baisse de 5,7 % par rapport au 1er semestre 2023. Le chiffre d'affaires annuel devrait être légèrement inférieur à celui de l'année précédente du fait de la proportion plus élevée qu’anticipé de contrats Axway Managed parmi les signatures enregistrées au 1er semestre 2024.

Axway Software : Chiffre d'affaires par zone géographique 1er Semestre 2024 (M€) S1 2024 S1 2023

Retraité* S1 2023

Publié Croissance Totale Croissance

Organique France 41,7 45,6 45,5 -8,3% -8,4% Reste de l'Europe 38,6 36,1 35,6 8,4% 7,0% Amériques 60,2 57,2 57,2 5,2% 5,2% Asie / Pacifique 8,1 7,0 7,1 14,4% 16,0% Axway Software 148,7 145,9 145,5 2,2% 1,9% * Chiffre d'affaires à périmètre et taux de change 2024

La France a réalisé un chiffre d'affaires de 41,7 M€ au cours du 1er semestre 2024, soit un recul organique attendu de 8,4 %. Cette contraction s'explique par la base de comparaison élevée qui résultait de la bonne performance du 1er semestre 2023, rendant la croissance difficile, notamment du fait de revenus upfront significatifs enregistrés l'année dernière au moment de la signature de grands projets de migration vers la souscription.

Dans le Reste de l'Europe, Axway a poursuivi une trajectoire de croissance robuste, affichant un chiffre d'affaires de 38,6 M€ au 1er semestre 2024, avec un taux de croissance organique de 7,0 %. Cette tendance positive a été soutenue par des performances fortes sur des marchés clés tels que l'Allemagne et l'Europe du Sud, en s'appuyant sur les offres Amplify API Management et MFT. L'engagement stratégique d'Axway en faveur de la création de valeur pour ses clients et de l'élargissement de sa présence commerciale a joué un rôle essentiel dans toute la région.

Axway est resté sur sa lancée dynamique dans la zone Amériques (USA et Amérique Latine), avec un chiffre d'affaires de 60,2 M€ au 1er semestre 2024, en croissance organique soutenue de 5,2 %. Grâce à sa solide réputation en matière de sécurité, Axway a vu plusieurs nouveaux clients choisir ses offres MFT et APIM pour remplacer des solutions concurrentes. La région reste un pilier de la stratégie globale d'Axway et a représenté 40 % de son chiffre d'affaires global au 1er semestre.

Axway a obtenu des résultats prometteurs en Asie/Pacifique avec un chiffre d'affaires de 8,1 M€ au 1er semestre 2024, reflétant une croissance organique très dynamique de 16,0 %, stimulée par la montée en puissance d'importants contrats signés en 2023.

Commentaires sur la performance opérationnelle au 1er semestre 2024

Le résultat opérationnel courant a atteint 12,5 M€ au 1er semestre 2024, soit 8,4 % du chiffre d’affaires, contre 10,1 % (14,7 M€) au 1er semestre 2023. Il intègre une charge de 1,7 M€ de dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés et une charge de 2,9 M€ liée aux stock-options et assimilés.

Le résultat opérationnel semestriel a atteint 8,3 M€, soit 5,6 % du chiffre d'affaires, contre 11,2 M€ ou 7,7 % au 1er semestre 2023.

Le résultat net s’est élevé à 2,8 M€ sur la période, soit 1,9 % du chiffre d’affaires, comparé à 2,5 % au 1er semestre 2023.

Le résultat de base par action a été de 0,13 € sur le semestre, en baisse par rapport au 0,17 € du 1er semestre 2023.

Situation financière au 30 juin 2024

Au 30 juin 2024, la situation financière d’Axway était solide avec une trésorerie de 16,9 M€ et une dette bancaire de 87,7 M€.

Le flux de trésorerie disponible d'Axway a atteint 6,7 M€ au 1er semestre 2024, contre 16,5 M€ un an plus tôt. En raison du calendrier de certains encaissements et paiements qui se rétabliront au cours du second semestre, Axway prévoit que le flux de trésorerie disponible de l'exercice 2024 soit en augmentation par rapport à 2023.

Les capitaux propres s’élevaient à 355,9 M€ au 30 juin 2024, contre 314,6 M€ à fin juin 2023.

Informations sur le projet d'acquisition de Sopra Banking Software

Le 10 juillet 2024, Axway a annoncé que l’ensemble des conditions suspensives règlementaires relatives à la réalisation de l’opération avaient été satisfaites, à l’exception de l’approbation de l’AMF sur le prospectus à soumettre par Axway dans le cadre de l’augmentation de capital prévue pour contribuer au financement de l’acquisition.

L'intention d'Axway est de lancer l'augmentation de capital avant la fin du mois de juillet 2024. Le calendrier indicatif de l'augmentation de capital sera précisé dans le prospectus de l'opération qui devrait être visé par l'AMF dans les prochains jours. L'augmentation de capital constitue la dernière étape du projet d'acquisition de Sopra Banking Software, qui devrait être finalisée au cours du 3ème trimestre 2024.

Evolution de l’effectif

Au 30 juin 2024, l’effectif d’Axway comprenait 1471 collaborateurs contre 1465 au 31 décembre 2023.

Objectifs 2024

Pour 2024, Axway confirme anticiper une croissance organique comprise entre 1 et 3 % et un résultat opérationnel d'activité de l'ordre de 20 % du chiffre d'affaires. Ces objectifs confirmés sont valables pour la structure actuelle d'Axway. Une guidance incluant Sopra Banking Software sera communiquée au marché au moment du lancement de l’augmentation de capital.

Aujourd’hui, Vendredi 19 juillet 2024, 8h30 (UTC+2) : Conférence virtuelle de présentation des résultats semestriels 2024 → Inscription à la conférence : Cliquez ici - Veuillez noter que la réunion se tiendra en anglais.

Calendrier financier

Jeudi 24 octobre 2024, avant bourse : Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024.

Glossaire et Indicateurs Alternatifs de Performance

ACV : Annual Contract Value – Valeur annuelle d’un contrat de souscription.

ARR : Annual Recurring Revenue – Montant des facturations annuelles prévu pour l’ensemble des contrats de souscription et de maintenance actifs.

Chiffre d’affaires retraité : Chiffre d’affaires de l’année précédente retraité sur la base du périmètre et des taux de change de l’année en cours.

Croissance organique : Croissance de l’activité entre le chiffre d’affaires de la période en cours et le chiffre d’affaires de la même période sur l’exercice précédent, retraité des effets de périmètre et de change.

Croissance à changes constants : Croissance de l’activité entre le chiffre d’affaires de la période en cours et le chiffre d’affaires de la même période sur l’exercice précédent, retraité des effets de change.

Résultat opérationnel d’activité : Résultat opérationnel courant retraité de la charge sans impact sur les liquidités liée aux stock-options et assimilés, ainsi que des dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés.

Avertissement

Le présent communiqué contient des informations financières prospectives auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance et la rentabilité d’Axway, notamment en cas d’acquisitions. Axway rappelle que les signatures de contrats, qui représentent des investissements pour les clients, sont plus importantes au 2ème semestre et de ce fait, peuvent engendrer des effets plus ou moins favorables sur la performance de fin d’année. En outre, Axway rappelle que la (ou les) acquisition(s) potentielle(s) pourrai(ent) avoir un impact sur lesdites données financières. L’activité au cours de l’année et/ou les résultats réels peuvent être différents de ceux décrits dans le présent communiqué, notamment en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes qui sont décrits dans le Document d’Enregistrement Universel 2023 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 25 mars 2024. La distribution du présent communiqué dans certains pays peut être soumise aux lois et règlements en vigueur. Les personnes physiquement présentes dans ces pays, dans lesquels ce communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué devraient s’informer de telles restrictions et s’y conformer.

À Propos d’Axway

Axway permet aux entreprises d’ouvrir toutes leurs ressources de manière sécurisée en intégrant et en transférant leurs données au sein d’un écosystème complexe de technologies nouvelles et anciennes. Les logiciels d’intégration B2B et MFT d’Axway reposant sur les API, améliorés en continu depuis 20 ans, complètent Axway Amplify, une plateforme ouverte de gestion des API qui facilite leur découverte et leur réutilisation à l’échelle des équipes, des fournisseurs et des environnements Cloud. Axway a déjà aidé plus de 11 000 entreprises à libérer toute la valeur de leurs écosystèmes digitaux pour créer des expériences d’exception, développer des services innovants et atteindre de nouveaux marchés. Découvrez-en plus sur axway.com/fr

Annexes (1/4)

Axway Software : Chiffre d'affaires par type d'activité 1er Trimestre 2024 (M€) T1 2024 T1 2023

Retraité* T1 2023

Publié Croissance Totale Croissance

Organique Licences 1,4 2,1 2,1 -36,3% -35,8% Souscription 49,4 37,9 37,8 30,9% 30,3% Maintenance 17,1 22,3 22,5 -23,8% -23,4% Services 9,0 9,5 9,5 -5,2% -5,5% Axway Software 76,9 71,9 71,8 7,1% 6,9%

2ème Trimestre 2024 (M€) T2 2024 T2 2023

Retraité* T2 2023

Publié Croissance Totale Croissance

Organique Licences 1,3 0,9 0,9 47,0% 44,3% Souscription 43,8 41,1 40,9 7,1% 6,6% Maintenance 17,5 22,3 22,1 -20,9% -21,3% Services 9,1 9,7 9,7 -5,6% -5,9% Axway Software 71,7 73,9 73,6 -2,5% -3,0% * Chiffre d'affaires à périmètre et taux de change 2024

Axway Software : Chiffre d'affaires par zone géographique 1er Trimestre 2024 (M€) T1 2024 T1 2023

Retraité* T1 2023

Publié Croissance Totale Croissance

Organique France 23,9 24,8 24,7 -3,2% -3,5% Reste de l'Europe 17,4 13,8 13,5 29,5% 25,9% Amériques 32,1 30,6 30,9 4,2% 5,2% Asie / Pacifique 3,4 2,7 2,8 21,5% 25,1% Axway Software 76,9 71,9 71,8 7,1% 6,9%

2ème Trimestre 2024 (M€) T2 2024 T2 2023

Retraité* T2 2023

Publié Croissance Totale Croissance

Organique France 17,8 20,8 20,8 -14,4% -14,4% Reste de l'Europe 21,2 22,2 22,2 -4,4% -4,7% Amériques 28,1 26,7 26,4 6,3% 5,3% Asie / Pacifique 4,7 4,3 4,3 9,8% 10,2% Axway Software 71,7 73,9 73,6 -2,5% -3,0% * Chiffre d'affaires à périmètre et taux de change 2024

Annexes (2/4)

Axway Software : Compte de résultat consolidé 1er Semestre 2024 S1 2024 S1 2023 Exercice 2023 M€ % CA M€ % CA M€ % CA Chiffres d'affaires 148,7 145,5 319,0 dont Licences 2,6 3,0 8,8 dont Souscription 93,2 78,7 186,6 dont Maintenance 34,6 44,6 87,0 Sous-total Produits 130,5 126,3 282,4 Services 18,2 19,2 36,5 Coût des ventes 43,9 42,9 87,2 dont Licences et Maintenance 6,3 6,4 24,1 dont Souscription 19,4 18,6 28,2 dont Services 18,1 17,9 34,9 Marge brute 104,7 70,5% 102,6 70,5% 231,7 72,7% Charges opérationnelles 87,6 84,8 168,9 dont Frais commerciaux 41,8 42,1 81,6 dont Frais de recherche et développement 31,2 29,4 60,1 dont Frais généraux 14,6 13,3 27,2 Résultat opérationnel d'activité 17,1 11,5% 17,8 12,2% 62,8 19,7% Charges liées aux stocks options -2,9 -1,4 -4,2 Amortissement des actifs incorporels -1,7 -1,7 -3,2 Résultat opérationnel courant 12,5 8,4% 14,7 10,1% 55,4 17,4% Autres produits et charges -4,1 -3,5 -7,9 Résultat opérationnel 8,3 5,6% 11,2 7,7% 47,6 14,9% Coût de l'endettement financier net -2,7 -2,1 -4,6 Autres produits et charges financiers -0,9 0,4 -0,2 Charge d'impôt -2,0 -5,9 -7,0 Résultat net 2,8 1,9% 3,7 2,5% 35,8 11,2% Résultat de base par action (en €) 0,13 0,17 1,71

Annexes (3/4)

Axway Software : Bilan simplifié 1er Semestre 2024 30/06/2024 30/06/2023 31/12/2023 (M€) (M€) (€m) Actif Ecarts d'acquisition 302,7 299,3 302,1 Actifs incorporels 9,4 6,9 5,1 Immobilisations 10,2 10,4 9,3 Droits d'utilisation des biens pris en location 15,5 12,9 17,8 Autres actifs non courants 31,2 32,6 33,2 Actifs non courants 369,1 362,1 367,6 Clients et comptes rattachés (net) 166,3 135,2 178,0 Autres actifs courants 38,8 34,0 32,3 Trésorerie 16,9 14,2 16,7 Actifs courants 222,0 183,4 227,0 Total de l'Actif 591,1 545,4 594,6 Passif Capital 43,3 43,3 43,3 Réserves et résultat 312,6 271,4 303,0 Capitaux propres 355,9 314,6 346,3 Emprunts et dettes financières - part à long terme 83,3 83,8 88,0 Dettes financières de location - part à long terme 18,9 13,2 19,7 Autres passifs non courants 16,3 14,1 16,5 Passifs non courants 118,6 111,2 124,2 Emprunts et dettes financières - part à court terme 4,4 3,7 4,3 Dettes financières de location - part à court terme 2,5 6,1 4,0 Produits constatés d'avance 60,1 66,5 49,1 Autres passifs courants 49,7 43,3 66,7 Passifs courants 116,7 119,7 124,1 Total du Passif 235,3 230,8 248,3 Total des Capitaux propres et du Passif 591,1 545,4 594,6

Annexes (4/4)

Axway Software : Flux de trésorerie 1er Semestre 2024 S1 2024 S1 2023 Exercice 2023 (M€) (M€) (M€) Résultat net de la période 2,8 3,7 35,8 Dotations nettes aux amortissements et provisions 3,3 9,4 19,3 Autres produits et charges calculés 4,1 -1,0 1,4 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 10,1 12,2 56,6 Variation du B.F.R. lié à l'activité (y compris dette liée aux avantages au personnel) 2,6 4,5 -32,9 Coût de l'endettement financier net 2,7 2,1 4,6 Impôt, nette de provisions -0,3 4,4 3,9 Flux net de trésorerie généré par l'activité 15,0 23,1 32,1 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -2,7 -8,6 -12,6 Achats et reventes d'actions propres -2,2 -4,4 -4,8 Dividendes versés 0,0 -8,4 -8,4 Variation des emprunts -5,1 -0,4 3,4 Variation des dettes financières de location -3,2 -3,5 -7,2 Intérêts financiers nets versés -2,2 -1,6 -3,7 Autres flux 0,1 -0,3 -0,4 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -12,6 -18,6 -21,1 Incidence des variations des cours des devises 0,1 -0,1 -0,2 Variation de trésorerie nette -0,2 -4,2 -1,8 Trésorerie d'ouverture 16,5 18,3 18,3 Trésorerie de clôture 16,3 14,2 16,5

Axway Software : Impact des variations de change et de périmètre sur le chiffre d'affaires 1er Semestre 2024 (M€) S1 2024 S1 2023 Croissance Chiffre d'affaires 148,7 145,5 + 2,2% Variations de change +0,0 Chiffre d'affaires à taux de change constants 148,7 145,5 + 2,2% Variations de périmètre +0,4 Chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants 148,7 145,9 + 1,9%

Axway Software : Variation des taux de change 1er Semestre 2024

Pour 1€ Taux moyen

S1 2024 Taux moyen

S1 2023 Variation Dollar US 1,081 1,081 - 0,1%

