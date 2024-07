Axway Software : Performance semestrielle conforme aux objectifs annuels

Commentaires sur l'activité au cours du 1er semestre 2024

Au 1er semestre 2024, la performance d'Axway a été en ligne avec ses objectifs annuels. Après un 1er trimestre robuste, l'entreprise a enregistré une décélération de sa croissance au cours du 2ème trimestre du fait de retards dans la finalisation de certains contrats clés. La région Amériques a maintenu une croissance régulière à un chiffre sur l'ensemble du semestre, tandis que la zone Asie-Pacifique a continué sa progression. La France et l'Europe, qui avaient connu des croissances significatives au cours des deux dernières années, ont été confrontées à un ralentissement au 2ème trimestre 2024, en raison de bases de comparaison élevées. Néanmoins, Axway a continué à attirer avec succès de nouveaux clients dont les prises de commande ont représenté 25 % du total sur la période.

L'actualité récente d'Axway a été ponctuée de plusieurs faits marquants. En février, la société a annoncé son projet d'acquisition de Sopra Banking Software, qui doublera le chiffre d'affaires d'Axway et renforcera la position de la société dans le secteur bancaire et les services financiers, tout en diversifiant son portefeuille de produits, sa couverture géographique et sa base de clients. Dans le même temps, la société a poursuivi ses efforts pour continuer à améliorer la pertinence de ses offres et la satisfaction de ses clients. À cette fin, les événements Axway Summit organisés en Amérique du Nord, au Brésil et en Europe, entre avril et juin, ont connu un grand succès, attirant plusieurs centaines de clients désireux de découvrir la vision et les nouvelles capacités d'Axway.

En ce qui concerne les produits, la robustesse de la plateforme Amplify API Management d'Axway a continué à soutenir la croissance des transactions des clients, ce qui a permis à la ligne de produits d'enregistrer une solide performance au 1er semestre 2024. Cela souligne le rôle crucial de la plateforme dans la réussite et la satisfaction des clients, en particulier pour ceux qui disposent des systèmes les plus avancés. L'offre MFT a également été très demandée au cours du semestre, portée par le succès des offres Axway Managed, qui offrent aux clients des services cloud haut de gamme, fiables et sécurisés, conçus pour répondre à toutes leurs attentes et enjeux.

Enfin, Axway a été positionné comme leader dans The Forrester Wave™: API Management Software2 par Forrester Research. Cette nouvelle reconnaissance témoigne des efforts continus de l'entreprise pour proposer des solutions innovantes qui favorisent la transformation digitale et la croissance de l'activité de ses clients. Les offres API Management, B2B Integration et MFT, ont également été chacune nommées leader dans leur catégorie respective des rapports Summer 2024 de la plateforme d'évaluation pour solutions d'entreprise G23.

Commentaires sur la performance opérationnelle au 1er semestre 2024

Au 1er semestre 2024, le chiffre d'affaires d'Axway a atteint 148,7 M€, en croissance organique de 1,9 % et en croissance totale de 2,2 %. Les fluctuations de devises ont eu un impact négligeable sur la base retraitée du 1er semestre 2023, tandis que les changements intervenus au niveau du périmètre de consolidation, résultant des acquisitions réalisées en 2023, ont eu un impact positif de 0,4 M€. Le résultat opérationnel d'activité s'est élevé à 17,1 M€ sur la période, soit 11,5% du chiffre d'affaires.

Axway Software : Chiffre d'affaires par type d'activité er S1 2024 S1 2023 S1 2023 Croissance Croissance 1 Semestre 2024 (M€) Retraité* Publié Totale Organique Souscription 93,2 79,0 78,7 18,5% 18,0% dont Axway Managed 25,9 22,6 22,3 16,5% 14,8% dont Customer Managed 67,3 56,4 56,4 19,3% 19,3% Maintenance 34,6 44,6 44,6 -22,3% -22,3% Sous-total - Contrats renouvelables 127,9 123,6 123,3 3,7% 3,4% Licences 2,6 3,0 3,0 -12,2% -12,1% Services 18,2 19,3 19,2 -5,4% -5,7% Axway Software 148,7 145,9 145,5 2,2% 1,9% * Chiffre d'affaires à périmètre et taux de change 2024

L'activité Souscription a affiché une performance soutenue au 1er semestre 2024, enregistrant une croissance organique de 18,0 % pour atteindre un chiffre d'affaires de 93,2 M€. Le chiffre d'affaires des offres Axway Managed a connu une croissance organique de 14,8 %, porté par le plein impact des contrats signés en 2023 en plus de ceux conclus au 1er semestre 2024, tandis que le chiffre d'affaires des offres Customer Managed a été en hausse de 19,3 %. Le chiffre d'affaires upfront lié aux contrats Customer Managed signés au cours des 6 premiers mois de l'année a représenté 39,4 M€. Axway a poursuivi sa conquête commerciale, comme en témoigne la valeur annuelle des nouveaux contrats de souscription (ACV) signés au 1er semestre 2024, qui a totalisé 15,9 M€. Les offres Axway Managed ont de nouveau attiré un nombre croissant de clients en représentant 42 % du total des prises de commandes au 1er semestre 2024, ce qui stimulera le chiffre d'affaires futur de l'activité. Cette tendance devrait se poursuivre dans un avenir proche.

The Forrester Wave™: API Management Software, T3 2024, Forrester Research, Inc., 1 er juillet 2014. Pour en savoir plus cliquez ici . Pour en savoir plus sur les évaluations G2 d'Axway cliquez ici .