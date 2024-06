Le quorum, plus du cinquième du nombre total des actions soit 4 208 464 est atteint pour les résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire. Le quorum, plus du quart du nombre total des actions soit 5 260 579 actions est atteint pour les résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire. L'Assemblée Générale mixte est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Les Commissaires aux comptes, le Cabinet Mazars représenté par Monsieur Jérôme Neyret et le Cabinet ACA Nexia représenté par Monsieur Olivier Juramie, sont présents également et présenteront leur avis.

Afin de constituer le Bureau, Monsieur Etienne du Vignaux, représentant la Société Sopra Steria Group et Monsieur Christophe Bastelica, représentant la Société Sopra GMT, les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.

Limitation globale des délégations prévues aux 15ème et 16ème résolutions de la présente Assemblée générale et aux 18ème et 20ème résolutions de l'Assemblée Générale du 11 mai 2023.

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute natures versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Patrick Donovan, Directeur Général.

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute natures versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Pierre Pasquier, Président du Conseil d'administration.

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ; Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement.

Il expose ensuite le déroulé de la séance qui débutera par l'ordre du jour, l'exposé des rapports du Conseil d'administration et l'audition des conclusions des rapports des Commissaires aux comptes avant de passer aux questions réponses et au vote des résolutions.

Le Président propose ensuite de ne pas donner lecture exhaustive des Rapports de gestion et des autres rapports spéciaux préparés par le Conseil d'administration, dont l'intégralité figure dans le document d'enregistrement universel 2023 préparé par la Société et mis à disposition des actionnaires.

Il donne alors la parole à Patrick Donovan, Directeur Général de la Société, qui présente alors les éléments essentiels du rapport de gestion concernant l'activité d'Axway en 2023.

Le Président donne ensuite la parole à Monsieur Jérôme NEYRET du Cabinet Mazars et Monsieur Olivier JURAMIE du cabinet ACA Nexia, afin de procéder à la lecture de leurs rapports. Ils rappellent que les comptes consolidés et comptes annuels ont été certifiés sans réserve ni observation et ont constatés l'absence de nouvelles conventions réglementées.

Le Président reprend la parole et indique qu'est venu le temps de poser en direct des questions.

Un premier intervenant sollicite une explication détaillée quant à la vente de Sopra Banking Software et l'opportunité que cela peut représenter pour Axway et pour Sopra Steria, notamment considérant la suppression du dividende en numéraire et l'absence d'un paiement en actions. Le Président répond en expliquant l'opération à savoir Axway Software rachetant une partie des actifs de Sopra Banking Software via un carve out afin d'acquérir la partie spécifiquement software et une partie seulement des services. Il confirme ensuite que Sopra GMT et Sopra Steria en qualité d'actionnaires d'Axway sont également impliquées dans l'opération. Ayant réalisé avec succès une transition vers un modèle d'affaires en souscription, la Direction d'Axway a estimé qu'il était temps d'augmenter la taille de l'entreprise, en la protégeant d'un éventuel rachat par des fonds d'investissement par le maintien d'un niveau de contrôle important. Le Président souligne ensuite que l'opération est soutenue et bien comprise par la majorité des actionnaires. Monsieur Pierre Pasquier précise ensuite que Sopra Steria souhaite se désengager, ce faisant se désendette, et réduit sa participation de 30% à 11% environ. De fait, Sopra GMT de l'autre côté, augmente son engagement afin que l'opération permette un maintien du contrôle d'Axway Software à hauteur de 50% protégeant ainsi la société de toute opération hostile.

Le Président assure ensuite à un second intervenant que l'opération d'acquisition des actifs de Sopra Banking Software s'inscrit dans un projet long terme et vise à protéger Axway Software des nombreuses offres d'achat dont elle fait l'objet.

Un troisième intervenant prend la parole afin d'obtenir un peu plus de détails sur les éléments financiers concernant le périmètre Sopra Banking Software racheté par Axway Software notamment en ce qui concernant la marge et le chiffre d'affaires.

Patrick Donovan prend alors la parole et précise que le prospectus précisant les détails de cette transaction sera publié dans quelques semaines. Il rajoute que si la marge réalisée par Sopra Banking Software est inférieure à celle d'Axway, le projet de fusion offre les perspectives d'une amélioration significative de la marge future, profitant du modèle opérationnel mis en place par Axway sur son portefeuille de produits.

Jérémie Couix, de HC Capital demande alors au Président, en raison de son fort attachement à Sopra Banking Software, s'il accepterait de vendre des actifs si cela s'avèrerait nécessaire pour Axway et s'il suivrait les décisions de Patrick Donovan sur ce sujet. Pierre Pasquier répond par l'affirmative et rappelle son rôle de Président chez Axway et celui de Patrick Donovan en qualité de Directeur Général. Il rappelle également qu'il s'agit d'une collaboration de longue date, près de 17 ans, et que bien qu'ils ne soient pas toujours d'accord sur la stratégie, les décisions opérationnelles et leur exécution reviennent à Monsieur Donovan.

Monsieur Couix demande alors comment Axway compte se désendetter après l'acquisition et plus précisément s'il est envisagé un plan d'actions particulièrement rapide. Pierre Pasquier rappelle qu'un plan d'action sera décidé et mis en place par Patrick Donovan à qui il donne la parole. Patrick Donovan confirme l'intention de baisser le niveau de dette pour le ramener à son niveau actuel.

Aucune question n'étant soulevée par l'assemblée, le Président donne la parole à Monsieur Franck Keloglanian, Secrétaire de l'Assemblée pour l'exposé des résolutions et leur vote.

Franck Keloglanian rappelle au préalable, et avant de procéder au vote des résolutions, que celles relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire requièrent un quorum du cinquième des actions ayant droit de vote et la majorité des voix (50 %) dont disposent les actionnaires présents ou représentés, tandis que celles relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire requièrent un quorum du quart des actions ayant droit de vote et la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

Des votes, mandats et pouvoirs ont été exprimés avant l'Assemblée et ce jusqu'au mercredi 15 mai à 15 heures, heure de Paris. La feuille de présence arrêtée au 15 mai, 15 heures, fait apparaître les chiffres suivants :

Nombre d'actions formant le capital : 21 633 597

Nombre d'actions ayant droit de vote : 21 042 316

Quorum nécessaire pour l'Assemblée Générale Ordinaire : 4 208 464

Quorum nécessaire pour l'Assemblée Générale Extraordinaire : 5 260 579

Nombre de voix représentées : 33 434 546

La majorité simple (50 % des voix) est de 16 717 273

La majorité renforcée (2/3 des voix) est de 22 289 698

