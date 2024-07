En ce qui concerne les produits, la robustesse de la plateforme Amplify API Management d'Axway a continué à soutenir la croissance des transactions des clients, ce qui a permis à la ligne de produits d'enregistrer une solide performance au 1er semestre 2024. Cela souligne le rôle crucial de la plateforme dans la réussite et la satisfaction des clients, en particulier pour ceux qui disposent des systèmes les plus avancés. L'offre MFT a également été très demandée au cours du semestre, portée par le succès des offres Axway Managed, qui offrent aux clients des services cloud haut de gamme, fiables et sécurisés, conçus pour répondre à toutes leurs attentes et enjeux.

L'actualité récente d'Axway a été ponctuée de plusieurs faits marquants. En février, la société a annoncé son projet d'acquisition de Sopra Banking Software, qui doublera le chiffre d'affaires d'Axway et renforcera la position de la société dans le secteur bancaire et les services financiers, tout en diversifiant son portefeuille de produits, sa couverture géographique et sa base de clients. Dans le même temps, la société a poursuivi ses efforts pour continuer à améliorer la pertinence de ses offres et la satisfaction de ses clients. À cette fin, les événements Axway Summit organisés en Amérique du Nord, au Brésil et en Europe, entre avril et juin, ont connu un grand succès, attirant plusieurs centaines de clients désireux de découvrir la vision et les nouvelles capacités d'Axway.

