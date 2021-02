Axway Software : Succès du plan de transformation, résilience du nouveau modèle d'affaires

Contacts

Axway Software - Résultats annuels 2020 :

Succès du plan de transformation, résilience du nouveau modèle d'affaires

→ Chiffre d'affaires en ligne avec les objectifs à 297,2 M€, croissance organique de 0,5 % sur l'année

→ Très forte croissance organique de l'activité Souscription, en hausse de 65,8 %

→ Valeur annuelle (ACV*) des nouveaux contrats de souscription en progression de 79,7 %

→ Indicateur de suivi des signatures en hausse de 15,2 %

→ Résultat Opérationnel d'Activité à 10,4 % du chiffre d'affaires, en augmentation de 19 % par rapport à 2019

Paris, le 24 février 2021 - Le Conseil d'administration d'Axway Software, réuni ce jour sous la présidence de Pierre Pasquier, a procédé à un examen approfondi des états financiers consolidés et des comptes annuels1 de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Le Conseil d'administration a salué la réussite d'Axway dans la transformation de son modèle d'affaires malgré le contexte macroéconomique difficile. Pour 2020, Axway annonce les résultats suivants :

Axway Software : Résultats annuels 2020

Principaux éléments du compte de résultat*

Chiffre d'Affaires

Croissance organique Croissance à changes constants Croissance totale

Résultat Opérationnel d'Activité

Résultat Opérationnel Courant Résultat Opérationnel

Résultat Net - part du Groupe

Résultat de base par action (en €)

Patrick Donovan, Directeur Général d'Axway, a déclaré :

« Je suis très heureux de constater que nos résultats 2020 et les performances d'Axway au cours des trois dernières années sont à la hauteur de nos ambitions. Nos efforts ont abouti aux retours souhaités pour nos principales parties prenantes et, malgré les nombreuses difficultés auxquelles le monde a dû faire face l'année passée, Axway est en meilleure position qu'il y a 3 ans. À l'occasion du 20ème anniversaire d'Axway, nous célébrons le succès des nombreux défis relevés pour revendiquer une position de leader sur nos marchés. Nous avons investi dans nos produits et apporté des changements opérationnels importants dans plusieurs domaines clés, pour être toujours plus proches et plus réactifs auprès de nos clients. Nous avons renforcé l'environnement de confiance mutuelle avec nos collaborateurs grâce à un dialogue transparent. Nous avons respecté notre feuille de route ; nous avons régulièrement atteint nos objectifs financiers et nos produits ont gagné le soutien du marché. En d'autres termes, nous avons construit des fondations solides pour l'avenir de notre entreprise ! En 2021, nous nous attacherons à perfectionner notre stratégie centrée sur nos clients et nous continuerons à aligner la valeur crée par nos offres à leurs attentes. Nous poursuivrons également la gestion rigoureuse de notre portefeuille de produits afin d'en maximiser la croissance et le rendement selon les différents niveaux de maturité de nos marchés. »

Succès de la transformation et nouveau modèle d'affaires

En 2020, dans un contexte de pandémie mondiale, Axway a finalisé son plan de transformation à 3 ans, lancé en 2018. Grâce à une approche ciblée, basée sur les API, Axway est aujourd'hui considéré comme un leader sur le marché de l'intégration hybride. En environnement fortement perturbé, la société a continué à réorienter son modèle d'affaires vers les offres en souscription afin de répondre plus efficacement aux besoins de ses 11 000 clients.

Grace au plan d'action mis en œuvre pour faire face à la crise mondiale du COVID-19, Axway s'est assuré de sa capacité à fournir les solutions et services critiques nécessaires à ses clients. Sur le plan opérationnel, Axway a rapidement fait évoluer ses pratiques commerciales, son approche marketing, et ses modalités d'engagement auprès des clients pour minimiser l'impact des restrictions qu'a imposé la pandémie. Du fait des limitations de déplacement et de l'impossibilité de réunir les différentes parties prenantes du marché, les évènements commerciaux qui rythment habituellement l'année ont été tenus virtuellement. La campagne « Open Everything » s'est révélée efficace dans l'alimentation du carnet d'affaires. Par ailleurs, l'image de marque d'Axway a été renforcée par la reconnaissance de son statut de leader mondial et de son expertise dans la gestion des API par les cabinets d'étude indépendants les plus influents du marché.

Affichant un niveau de satisfaction jusqu'alors jamais atteint, les clients ont continué à faire confiance à Axway pour moderniser leurs systèmes et accélérer leur transformation digitale et ce malgré un environnement très largement perturbé. La souplesse d'Amplify et, plus généralement, la résilience du nouveau modèle d'affaires et la solidité du portefeuille clients d'Axway, ont permis à l'entreprise de maintenir une croissance organique sur l'exercice. Grâce à une gestion active, Axway a également dépassé son objectif de rentabilité en améliorant sa marge opérationnelle d'activité de 19 % sur la période.

Axway a conçu son offre Amplify en capitalisant sur les capacités éprouvées de sa plateforme de gestion des API, enrichie d'un puissant outil d'intégration, d'un support dédié aux structures organisationnelles les plus complexes et de solutions d'intégration MFT et B2B de premier rang. Cette expertise différenciante est au cœur de la stratégie d'Axway et sera un moteur de croissance important dans le prochain chapitre de son histoire.

Commentaires sur l'activité et la performance opérationnelle de l'exercice 2020

En 2020, Axway a réalisé un chiffre d'affaires de 297,2 M€, en croissance de 0,5 % organiquement et en recul de 0,9 % au total. Alors que le périmètre de consolidation n'a pas évolué sur l'année, l'impact des variations de devises a été négatif à hauteur de 4,1 M€ sur le chiffre d'affaires, principalement du fait de la dépréciation du dollar américain et du réal brésilien par rapport à l'euro. Le résultat opérationnel d'activité a atteint 30,8 M€, soit 10,4 % du chiffre d'affaires, contre 8,6 % en 2019.

Axway Software : Chiffre d'affaires par type d'activité

Le chiffre d'affaires Licences a atteint 25,8 M€ en 2020 (soit 9 % du chiffre d'affaires total), en décroissance organique de 50,6 %. Comme prévu et annoncé précédemment, l'activité est restée sous pression tout au long de l'exercice. Alors que depuis plus de 24 mois la tendance de marché a été très favorable aux modèles en souscription, la pandémie de COVID-19 et la visibilité extrêmement réduite qu'elle a engendrée, ont accéléré l'adoption des modes de contractualisation les plus flexibles par les clients.

Pour la deuxième année consécutive, l'activité Souscription a été en très forte hausse. Le chiffre d'affaires a progressé organiquement de 65,8 % en 2020 pour atteindre 97,3 M€. La croissante totale a été de 63,2 %. Représentant désormais un tiers du chiffre d'affaires de la société, l'activité a, comme anticipé, été le principal relais de croissance d'Axway sur la période. Malgré le contexte de marché difficile, la base de clients d'Axway, développée et robuste, s'est largement appuyée sur l'agilité des solutions de la société pour continuer à accélérer sa transformation digitale.

Sur l'année 2020, la valeur annuelle (ACV) des nouveaux contrats de souscription signés a atteint 31,9 M€, en augmentation de 79,7 % par rapport à l'exercice précédent. Alors qu'Axway jouit de sa position de leader sur le marché de la gestion complète du cycle de vie des API, la société a fait de son offre Amplify la solution privilégiée pour bénéficier de l'intégration hybride. Cette tendance s'est notamment matérialisée par la signature de deux grandes affaires sur l'offre API d'Amplify, d'une valeur de plusieurs millions d'euros chacune, auprès de clients existants.

Sur l'année, l'Indicateur de suivi des signatures2 a progressé de 15,2 %, tandis que l'Indicateur de suivi des signatures net, ajusté de l'attrition de l'activité Maintenance, a augmenté de 10,2 %.

Le chiffre d'affaires de l'activité Maintenance a atteint 138,2 M€ en 2020, soit 46 % du chiffre d'affaires total. La décroissance organique de l'activité a été limitée à 4,5 % d'une année à l'autre. Sur l'exercice, l'accélération dans l'adoption par les clients des modèles contractuels les plus flexibles a entraîné une migration de la valeur de certaines prestations de Maintenance vers la ligne de chiffre d'affaires Souscription.

La part récurrente du chiffre d'affaires d'Axway, qui comprend les activités Souscription et Maintenance, a représenté 79 % du chiffre d'affaires 2020, soit 235,5 M€. Cela inclut 44,3 M€ de revenus « upfront », reconnus à l'occasion de la signature de contrats de souscription.

L'activité Services a vu son chiffre d'affaires reculer de 10,6 % organiquement en 2020 pour atteindre 36,0 M€ (12 % du chiffre d'affaires total). Directement impactée par les restrictions de déplacement imposées par la crise sanitaire dans certaines régions où les prestations sont réalisées sur site, chez les clients, l'activité a cependant été en légère croissance aux USA où les services à distance sont une pratique courante.

Axway Software : Chiffre d'affaires par zone géographique

La France a réalisé un chiffre d'affaires de 93,5 M€ (32 % du chiffre d'affaires total) en 2020, en croissance organique de 8,2 %. La forte baisse des ventes de licences a été largement compensée par la croissance exponentielle de l'activité Souscription qui a progressé de plus de 264 % sur l'année. Cette excellente performance a été rendu possible par la signature de 5 contrats de souscription de valeur unitaire supérieure à un million d'euros sur l'année.

Avec un chiffre d'affaires de 62,3 M€ (21 % du chiffre d'affaires total), la zone Reste de l'Europe a connu une décroissance organique de 7,1 % en 2020. Dans tous les pays de la région, la très bonne dynamique de l'activité Souscription (+75.8 %) n'a pas suffi à stabiliser le chiffre d'affaires annuel. Axway a été impacté par la paralysie de plusieurs secteurs clés de l'économie dont certains grands clients sont des acteurs majeurs. Plus positivement, en 2020, la société a repris position au Royaume-Uni grâce à la constitution d'une nouvelle équipe qui a été à l'origine de plusieurs signatures clés face à des concurrents directs sur le marché des API.

Les Amériques (USA & Amérique Latine) ont généré un chiffre d'affaires de 125,3 M€ (42 % du chiffre d'affaires total) en 2020, quasiment stable organiquement par rapport à 2019 (-0,7 %). Bien que les ventes de licences aient diminué dans la région sur l'année, elles ont mieux résisté que dans le reste du monde. Comme dans les autres zones géographiques, l'activité Souscription a été la plus dynamique sur la période.

En Asie / Pacifique, Axway a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 16,1 M€ (5 % du chiffre d'affaires total) en croissance organique de 0,3 %. En dépit d'importantes disparités dans le niveau d'activité sur les différents trimestres, les ventes se sont finalement légèrement améliorées sur l'année.

Commentaires sur le résultat net de l'exercice 2020

En 2020, le résultat opérationnel courant et le résultat opérationnel se sont tous les deux élevés à 17,6 M€ , soit 5,9 % du chiffre d'affaires. Ils intègrent une charge de 8,2 M€ de dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés et une charge de 5,1 M€, sans incidence sur les liquidités, liée aux stocks options.

La charge d'impôt a représenté 5,1 M€, soit un taux d'imposition effectif de 37,5 %.

Le résultat net d'Axway a été de 8,5 M€ sur l'année, soit 2,9 % du chiffre d'affaires, en augmentation de 57 % par rapport à 2019.

Enfin, en 2020, le résultat de base par action a atteint 0,40 €, contre 0,25 € en 2019.

Situation Financière au 31 décembre 2020

Au 31 décembre 2020, la situation financière d'Axway était solide avec une trésorerie de 16,2 M€ et une dette bancaire de 40,2 M€.

Le flux net de trésorerie disponible est resté stable d'une année sur l'autre et s'est établi à -0,7 M€ million en 2020 contre 0,6 M€ l'année précédente.

Les capitaux propres, pour leur part, se sont élevés à 355,5 M€ au 31 décembre 2020 contre 362,6 M€ à fin décembre 2019.

Pour rappel, début 2019, Axway a renégocié ses lignes bancaires jusqu'en 2026 et dispose ainsi de financements à hauteur de 125,0 M€.

Évolution de l'effectif

Au 31 décembre 2020, l'effectif d'Axway s'élevait à 1 888 collaborateurs, stable par rapport à l'année précédente.

Dividende proposé au titre de l'exercice 2020

Lors de sa prochaine Assemblée Générale prévue le 25 mai 2021, Axway soumettra au vote de ses actionnaires la distribution d'un dividende d'une valeur de 0.40€ par action.

Objectifs 2021 & Perspectives

Pour 2021, l'objectif d'Axway est d'atteindre une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 2 et 4 %. L'entreprise vise également une amélioration de sa rentabilité avec un taux de marge opérationnelle d'activité compris entre 11 et 13 % du chiffre d'affaires sur 2021.

À moyen terme, Axway a toujours pour ambitions :

➔ D'atteindre un chiffre d'affaires de 500 M€ grâce à une croissance organique des ventes et des acquisitions

➔ De revenir à des taux de marge opérationnelle d'activité supérieurs à 15 % pour progressivement se diriger vers 20 %

➔ De faire progresser le bénéfice par action pour l'établir au-dessus de 1 €

La société détaillera son plan stratégique 2021-2023 à l'occasion de son premier Capital Market Meeting, prévu d'ici à la fin du premier semestre 2021.

Glossaire - Indicateurs Alternatifs de Performance

Chiffre d'affaires retraité : Chiffre d'affaires de l'année précédente retraité sur la base du périmètre et des taux de change de l'année en cours.

Croissance organique: Croissance de l'activité entre le chiffre d'affaires de la période en cours et le chiffre d'affaires de la même période sur l'exercice précédent, retraité des effets de périmètre et de change.

Croissance à changes constants : Croissance de l'activité entre le chiffre d'affaires de la période en cours et le chiffre d'affaires de la même période sur l'exercice précédent, retraité des effets de change.

ACV : Annual Contract Value - Valeur annuelle d'un contrat de souscription.

TCV : Total Contract Value - Valeur contractuelle totale d'un contrat de souscription sur sa durée.

Indicateur de suivi des Signatures : Addition du montant des ventes de licences et de trois fois la valeur contractuelle annuelle (3 x ACV) des nouveaux contrats de souscription signés sur une période donnée.

Indicateur de suivi des signatures net : Indicateur de suivi des signatures retraité des contrats de Maintenance migrés vers de nouveaux contrats de souscription.

Résultat opérationnel d'activité : Résultat opérationnel courant retraité de la charge non cash liée aux stock-options et assimilées, ainsi que des dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés.

Le présent communiqué contient des informations financières prospectives auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance, la rentabilité d'Axway notamment en cas d'acquisitions dans le futur. Axway rappelle que les signatures des contrats de licences, qui représentent souvent des investissements pour les clients, sont plus importantes au 2ème semestre et de ce fait, peuvent engendrer des effets plus ou moins favorables sur la performance de fin d'année. En outre, Axway rappelle que la (ou les) acquisition(s) potentielle(s) pourrai(ent) avoir un impact sur lesdites données financières. En outre l'activité au cours de l'année et/ou les résultats réels peuvent être différents de ceux décrits dans le présent communiqué notamment en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes qui sont décrits dans le Document de Référence 2019 déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 14 avril 2020 sous le numéro D.20-0289. La distribution du présent communiqué dans certains pays peut être soumise aux lois et règlements en vigueur. Les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué devraient s'informer de telles restrictions et s'y conformer.

Axway Software : Compte de résultat consolidé

Exercice 2020

Chiffres d'affaires dont Licences dont Souscription dont Maintenance

Sous-total Licences, Souscription et Maintenance

Services

Coût des ventes dont Licences et Maintenance dont Souscription dont Services Marge brute

Charges opérationnelles dont Frais commerciaux dont Frais de recherche et développement dont Frais généraux

Résultat opérationnel d'activité

Charges liées aux stocks options Amortissement des actifs incorporels

Résultat opérationnel courant

Autres produits et charges

Résultat opérationnel

Coût de l'endettement financier net Autres produits et charges financiers Charge d'impôt

Résultat net

Résultat de base par action (en €)

M€ 2020% CA M€ 2019% CA M€ 2018% CA 297,2 300,0 283,8 25,8 52,8 56,5 97,3 59,6 40,3 138,2 146,7 142,8 261,3 259,1 239,7 36,0 40,8 44,2 87,6 88,4 84,2 24,9 23,4 23,1 28,3 26,7 21,7 34,4 38,3 39,4

209,7 70,5% 178,8 92,9 60,4 25,5

30,8 10,4% -5,1 -8,2

17,6 5,9% 0,0

17,6 5,9% -1,4 -2,7 -5,1

8,5 2,9% 0,40

211,5 70,5% 199,7 70,3% 185,6 167,8 99,1 83,3 61,3 58,0 25,1 26,4 25,9 8,6% 31,9 11,2% -2,7 -1,1 -8,6 -8,3 14,6 4,9% 22,5 7,9% -0,3 14,3 -4,2 4,8% 18,3 6,4% -1,6 -0,7 -0,6 -0,9 -6,8 -5,6 5,4 1,8% 11,0 3,9% 0,25 0,52

Axway Software : Bilan simplifié

Exercice 2020

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 (M€) (M€) (M€) 330,3 350,0 344,1 23,4 33,9 42,3 15,4 12,5 13,4 28,9 23,5 - 24,9 22,8 22,9 422,9 442,7 422,7 88,1 71,9 65,6 32,2 33,2 29,7 16,2 21,1 35,8 136,4 126,2 131,1 559,3 568,8 553,8 Capital 42,7 42,5 42,5 Réserves et résultat 312,8 320,1 320,3 Capitaux propres 355,5 362,6 362,7 Emprunts et dettes financières - part à long terme 37,3 39,2 41,8 Dettes financières de location - part à long terme 32,2 22,9 - Autres passifs non courants 13,1 13,6 11,4 Passifs non courants 82,5 75,7 53,2 Emprunts et dettes financières - part à court terme 2,9 3,5 4,2 Dettes financières de location - part à court terme 5,6 6,8 - Produits constatés d'avance 54,7 60,6 75,2 Autres passifs courants 58,1 59,7 58,4 Passifs courants 121,4 130,6 137,9 Total du Passif 203,9 206,2 191,1 Total des Capitaux propres et du Passif 559,3 568,8 553,8 Passif Ecarts d'acquisition Actifs incorporels Immobilisations Droits d'utilisation des biens pris en location Autres actifs non courants Actifs non courants Clients et comptes rattachés (net) Autres actifs courants Trésorerie Actifs courants Total de l'Actif

Actif

Axway Software : Flux de trésorerie

Exercice 2020

Résultat net de la période

Dotations nettes aux amortissements et provisions Autres produits et charges calculés

Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt

Variation du B.F.R. lié à l'activité (y compris dette liée aux avantages au personnel) Coût de l'endettement financier net

Impôt, nette de provisions

Flux net de trésorerie généré par l'activité

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement

Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentations de capital Dividendes versés

Variation des emprunts

Variation des dettes financières de location Intérêts financiers nets versés

Autres flux

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

Incidence des variations des cours des devises

Variation de trésorerie nette

Trésorerie d'ouverture

Trésorerie de clôture

Axway Software : Impact des variations de change et de périmètre sur le chiffre d'affaires

Exercice 2020 (M€)

Chiffre d'affaires

Variations de change

Chiffre d'affaires à taux de change constants

Variations de périmètre

Chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants

2020 297,2 297,2 297,2

2019 300,0 -4,1 295,8 +0,0 295,8 Croissance - 0,9%

+ 0,5%

+ 0,5%

Axway Software : Variation des taux de change

