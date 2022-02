Axway Software : a connu une baisse d'activité en 2021

En 2021, Axway a réalisé un bénéfice net de 9,6 millions d'euros, en hausse de 13% sur un an, faisant ressortir une marge de 3,4%. Le résultat opérationnel d'activité a atteint 32,9 millions d'euros, soit 11,5% du chiffre d'affaires (+1,1 point), contre 30,8 millions d'euros un an plus tôt. Une gestion optimisée des coûts et la baisse anticipée des frais de Recherche & Développement après plusieurs années d'importants investissements, ont permis d'améliorer la profitabilité malgré le contexte de baisse du volume d'affaires.



Le chiffre d'affaires de la société informatique a atteint les 285,5 millions d'euros, en recul de 2,7% organiquement et de 3,9 % au total, notamment une baisse de 26,6% des Licences (6% de l'activité), de 12,9% de la Maintenance (42% de l'activité)et de 4,9% des Services (12% de l'activité). Seule la Souscription ressort en hausse organique de 18,9%.



"Certains produits spécialisés opérés dans le cloud ont souffert d'un taux d'attrition élevé ralentissant la croissance globale de l'activité", a expliqué Axway concernant la Maintenance.





En 2022, le groupe se fixe pour objectif d'atteindre une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 1 et 3%. Il vise également une amélioration de sa rentabilité avec un taux de marge opérationnelle d'activité compris entre 12 et 14 % du chiffre d'affaires sur l'exercice.



À moyen terme, Axway a toujours pour ambitions d'atteindre un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros grâce à une croissance organique des ventes et des acquisitions, de revenir à des taux de marge opérationnelle d'activité supérieurs à 15%, et de faire progresser le bénéfice par action pour l'établir au-dessus de 1 euro.