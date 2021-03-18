Axway Software : 2020 Universal Registration Document (French version - English version available 23.03.2021)

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
Document d'enregistrement universel 2020
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Document d'enregistrement universel 2020
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Le présent Document d'enregistrement universel a été déposé le 18 mars 2021 auprès de
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ENTRETIENS
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Alors que se poursuit une mobilisation mondiale sans précédent face à une crise sanitaire et économique aussi violente qu'imprévisible, il s'est avéré particulièrement FKHƒEKNG FŦȩVCDNKT NG DKNCP FŦWPG CPPȩG FQPV RCT VCPV FŦCURGEVU PQWU CKOGTKQPU FȩƒPKVKXGOGPV VQWTPGT NC RCIG
2QWTVCPV GP #ZYC[ UŦGUV FKUVKPIWȩ RCT NC TȩUKNKGPEG de son modèle d'affaires en environnement radicalement RGTVWTDȩ .ŦGPVTGRTKUG C HTCPEJK CXGE JCDKNGVȩ NGU PQODTGWZ QDUVCENGU SWG NWK C QRRQUȩU NC RCPFȩOKG GV LG UWKU ƒGT FG RQWXQKT FKTG SWŦ#ZYC[ CDQTFG UC ème CPPȩG FŦGZKUVGPEG FCPU FG DQPPGU EQPFKVKQPU
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Sous l'impulsion de Patrick Donovan et de ses équipes, NGU ȩXQNWVKQPU HWTGPV PQODTGWUGU EGU FGTPKȨTGU CPPȩGU #ZYC[ C ƒPCNKUȩ GP UQP RNCP FG VTCPUHQTOCVKQP RQWT FGXGPKT NGCFGT UWT UGU PQWXGCWZ OCTEJȩU GV UG RTQLGVGT XGTU NG RTQEJCKP EJCRKVTG FG UQP JKUVQKTG
#W EQWTU FGU RTQEJCKPGU CPPȩGU KN UŦCIKTC RQWT #ZYC[ FG EQPVKPWGT Ƞ CNNKGT UQP GZRȩTKGPEG RKQPPKȨTG CW F[PCOKUOG EQPUVCOOGPV TGPQWXGNȩ SWG TGSWKGTV NG OCTEJȩ OQPFKCN FG NŦȩFKVKQP NQIKEKGNNG .C RTGOKȨTG ȩVCRG FG EG PQWXGCW RTQLGV GUV EGNNG FG NŦGZGTEKEG SWK OCTSWGTC PQWU l'espérons tous, un retour à la normale de nos activités et FG PQU XKGU
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2TȩUKFGPV FWǾ%QPUGKN FŦCFOKPKUVTCVKQP FŦ#ZYC[
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Comme toujours, cela reposera sur la capacité de l'entreprise à proposer les meilleures VGEJPQNQIKGU GZRȩTKGPEGU GV QHHTGU Ƞ UGU ENKGPVU OCKU KN U CIKTC CWUUK GV CXCPV VQWV FG HNGZKDKNKVȩ GV FG ECRCEKVȩ FŦCFCRVCVKQP FCPU WP OQPFG Qȶ NŦKPEGTVKVWFG FGXKGPV NC PQTOG
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