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AXWAY SOFTWARE

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Axway Software : 2020 Universal Registration Document (French version - English version available 23.03.2021)

18/03/2021 | 16:30
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RAPPORT FINANCIER ANNUEL

Document d'enregistrement universel 2020

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Document d'enregistrement universel 2020

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Le présent Document d'enregistrement universel a été déposé le 18 mars 2021 auprès de

NŨ#/( #WVQTK FGU/CTEJȌU (KPCPEKGTUǡ GPUC SWCNK FŨCWVQTK EQORȌVGPVGFW TȋINGOGPV

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ENTRETIENS

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Alors que se poursuit une mobilisation mondiale sans précédent face à une crise sanitaire et économique aussi violente qu'imprévisible, il s'est avéré particulièrement FKHƒEKNG FŦȩVCDNKT NG DKNCP FŦWPG CPPȩG FQPV RCT VCPV FŦCURGEVU PQWU CKOGTKQPU FȩƒPKVKXGOGPV VQWTPGT NC RCIG

2QWTVCPV GP #ZYC[ UŦGUV FKUVKPIWȩ RCT NC TȩUKNKGPEG de son modèle d'affaires en environnement radicalement RGTVWTDȩ .ŦGPVTGRTKUG C HTCPEJK CXGE JCDKNGVȩ NGU PQODTGWZ QDUVCENGU SWG NWK C QRRQUȩU NC RCPFȩOKG GV LG UWKU ƒGT FG RQWXQKT FKTG SWŦ#ZYC[ CDQTFG UC ème CPPȩG FŦGZKUVGPEG FCPU FG DQPPGU EQPFKVKQPU

&CPU NG OQPFG FW NQIKEKGN CXQKT CPU GUV WP CVQWV OCLGWT #ZYC[ UŦKORQUG CWLQWTFŦJWK EQOOG WP URȩEKCNKUVG JKUVQTKSWG FGU OCTEJȩU FG NŦKPHTCUVTWEVWTG OCKU UCKV CWUUK HCKTG RTGWXG FG NŦCIKNKVȩ FŦWPG GPVTGRTKUG VGEJPQNQIKSWG FG RTGOKGT TCPI EQOOG EGNC C ȩVȩ NG ECU FCPU NC VTCPUHQTOCVKQP FG UQP OQFȨNG FŦCHHCKTGU

Sous l'impulsion de Patrick Donovan et de ses équipes, NGU ȩXQNWVKQPU HWTGPV PQODTGWUGU EGU FGTPKȨTGU CPPȩGU #ZYC[ C ƒPCNKUȩ GP UQP RNCP FG VTCPUHQTOCVKQP RQWT FGXGPKT NGCFGT UWT UGU PQWXGCWZ OCTEJȩU GV UG RTQLGVGT XGTU NG RTQEJCKP EJCRKVTG FG UQP JKUVQKTG

#W EQWTU FGU RTQEJCKPGU CPPȩGU KN UŦCIKTC RQWT #ZYC[ FG EQPVKPWGT Ƞ CNNKGT UQP GZRȩTKGPEG RKQPPKȨTG CW F[PCOKUOG EQPUVCOOGPV TGPQWXGNȩ SWG TGSWKGTV NG OCTEJȩ OQPFKCN FG NŦȩFKVKQP NQIKEKGNNG .C RTGOKȨTG ȩVCRG FG EG PQWXGCW RTQLGV GUV EGNNG FG NŦGZGTEKEG SWK OCTSWGTC PQWU l'espérons tous, un retour à la normale de nos activités et FG PQU XKGU

,G UCKU SWŦWPG PQWXGNNG HQKU GPNGU Ǿ EQNNCDQTCVGWTU

FŦ#ZYC[ CWTQPV Ƞ E'WT FŦKPUETKTG NGWT GPVTGRTKUG EQOOG WP CEVGWT GPICIȩ FG UQP ȩEQU[UVȨOG ȩEQPQOKSWG UQEKCN GV UQEKȩVCN 'P CUUQEKCPV ETȩCVKQP FG XCNGWT GV GPICIGOGPV auprès des différentes parties prenantes de l'entreprise,

Pierre PASQUIER

2TȩUKFGPV FWǾ%QPUGKN FŦCFOKPKUVTCVKQP FŦ#ZYC[

KNU RGTOGVVTQPV Ƞ #ZYC[ FG EQPVKPWGT UQP FȩXGNQRRGOGPV CXGE VQWLQWTU RNWU FG UWEEȨU

.G FKIKVCN LQWGTC WP TȳNG OCLGWT FCPU PQVTG CXGPKT GV NŦKPHTCUVTWEVWTG NQIKEKGNNG GP GUV WPG EQORQUCPVG GUUGPVKGNNG #ZYC[ FGXTC ȪVTG GP mesure de saisir les opportunités qui lui RGTOGVVTQPV FG EQPƒTOGT UQP UVCVWV FG NGCFGT KPFȩRGPFCPV

Comme toujours, cela reposera sur la capacité de l'entreprise à proposer les meilleures VGEJPQNQIKGU GZRȩTKGPEGU GV QHHTGU Ƞ UGU ENKGPVU OCKU KN U CIKTC CWUUK GV CXCPV VQWV FG HNGZKDKNKVȩ GV FG ECRCEKVȩ FŦCFCRVCVKQP FCPU WP OQPFG Qȶ NŦKPEGTVKVWFG FGXKGPV NC PQTOG

2

AXWAY - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020

axway.fr

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Disclaimer

Axway Software SA published this content on 18 March 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 March 2021 15:29:06 UTC.


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Données financières
CA 2020 298 M 356 M -
Résultat net 2020 8,16 M 9,72 M -
Dette nette 2020 31,7 M 37,8 M -
PER 2020 76,6x
Rendement 2020 0,73%
Capitalisation 582 M 692 M -
VE / CA 2020 2,06x
VE / CA 2021 2,01x
Nbr Employés 1 888
Flottant 31,1%
Graphique AXWAY SOFTWARE
Durée : Période :
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Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 2
Objectif de cours Moyen 32,75 €
Dernier Cours de Cloture 27,30 €
Ecart / Objectif Haut 39,2%
Ecart / Objectif Moyen 20,0%
Ecart / Objectif Bas 0,73%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Patrick Donovan Chief Executive Officer
Cecile Allmacher Chief Financial Officer
Pierre Pasquier Chairman
Vince Padua Chief Technology & Innovation Officer
Mark Fairbrother Executive Vice President-Research & Development
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
AXWAY SOFTWARE1.11%686
MICROSOFT CORPORATION6.87%1 770 988
SEA LIMITED12.71%118 430
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC.-0.20%102 161
ATLASSIAN CORPORATION PLC0.06%59 170
DASSAULT SYSTÈMES SE6.77%54 418
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