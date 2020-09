Axway : est nommé, pour la 5ème fois, Leader dans le Magic Quadrant 2020 dédié à la gestion complète du cycle de vie des API.

La plateforme ouverte de gestion des API d'Axway résout les problèmes d'intégration les plus difficiles, de manière sûre, rapide et économique.

Axway (Euronext: AXW.PA), l'un des principaux fournisseurs de logiciels de gestion et d'intégration des API, est nommé « Leader » dans le Magic Quadrant 2020 de Gartner pour la gestion complète du cycle de vie des API.¹ L’éditeur se félicite de cette cinquième nomination comme leader.

«C’est par la qualité du soutien et de son partenariat stratégique, qu’Axway s'est vraiment distingué », a déclaré Chris Hengst, Architecte API en Chef/API Evangelist, HM Health Solutions. « En plus de satisfaire à tous nos critères techniques de base autour de la gouvernance des API, de la découverte et du libre-service des développeurs, Axway a tout fait pour nous aider à réussir. »

« Nous sommes convaincus que cette évaluation valide l'importance d'une plateforme API ouverte comme AMPLIFY pour aider les entreprises à créer de nouvelles expériences pour les clients, les partenaires et les collaborateurs ; expériences qui favorisent la croissance de l'entreprise », a déclaré Patrick Donovan, Directeur Général d'Axway. « Cette annonce intervient après la reconnaissance d'Axway comme leader dans The Forrester Wave™ : API Management Solutions Q3 2020.² Ces annonces récompensent donc Axway pour sa plateforme API ouverte et sa vision multi-cloud et multi-fournisseurs. »

Axway offre une couche de gouvernance unifiée qui donne aux entreprises une vue d'ensemble sur leurs capacités numériques, quels que soient les fournisseurs, les environnements de déploiement, ou les dernières innovations – comme par exemple les micro-services et les architectures événementielles.

Axway, qui demeure l'un des plus grands fournisseurs d'intégration indépendants, dispose de la technologie nécessaire pour aider les clients à ouvrir tous leurs systèmes, et à construire leur avenir numérique avec AMPLIFY.

« Avant de pouvoir élaborer notre stratégie de monétisation compétitive, nous avions besoin de données précises sur l'utilisation des API pour l’ensemble de notre activité mondiale », a déclaré Jérémy Ségura, Architecte d'Entreprise, BNP Paribas Personal Finance. « Quand Axway nous a parlé d'AMPLIFY Unified Catalog, nous avons immédiatement compris que cette solution nous apporterait les informations dont nous avons besoin pour faire passer notre initiative de monétisation à la vitesse supérieure. »

¹ Gartner 2020 Magic Quadrant for Full Life Cycle API Management, Paolo Malinverno, Kimihiko Iijima, Mark O’Neill, John Santoro, Shameen Pillai, Akash Jain, 22 September 2020

Gartner ne cautionne aucun vendeur, produit ou service présenté dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de ne choisir que les vendeurs ayant obtenu la meilleure note ou une autre distinction. Les publications de recherche Gartner sont constituées des opinions de l'organisme de recherche Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

²The Forrester Wave™: API Management Solutions, Q3 2020, Forrester Research, Inc., August 4, 2020

Axway donne une nouvelle vie aux infrastructures informatiques existantes en aidant plus de 11 000 clients à accélérer leur parcours numérique, ajouter de nouvelles capacités à leur entreprise et piloter leur croissance. Grâce à la plateforme AMPLIFY™ – qui associe APIs, MFT, intégration interentreprises, et services de contenu – nous guidons l'innovation et renforçons la satisfaction de nos clients plus rapidement et plus sûrement que jamais. axway.com

