Axway : Publication du Document d'enregistrement universel 2020

Le Document d’enregistrement universel 2020 d’Axway (Paris:AXW) a été déposé ce jour, en version française, auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, sous le numéro D.21-0147.

Le document est consultable sur le site internet Investisseurs d’Axway : https://investors.axway.com, ou directement via le lien suivant : Accéder au Document d'enregistrement universel 2020 d'Axway

Ce document comprend notamment :

- Le rapport financier annuel constitué :

du rapport de gestion, dont les éléments de la Déclaration de Performance Extra-Financière,

des comptes sociaux et consolidés clos le 31 décembre 2020,

des rapports des Commissaires aux comptes et des informations relatives à leurs honoraires.

- Le rapport sur le gouvernement d’entreprise, ainsi que les informations requises pour l’Assemblée Générale.

La version anglaise du document sera disponible le 23 mars 2021.

