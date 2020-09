Axway : remporte le prix de la meilleure infrastructure de micro-services à la conférence API World 2020

Le prix des API Awards 2020 est décerné à Axway pour sa solution AMPLIFY API Management

Axway (Euronext: AXW.PA), un des principaux fournisseurs de logiciels de gestion et d'intégration d’API, annonce aujourd'hui avoir reçu le prix Best in Microservices Infrastructure aux API Awards 2020. Ce prix salue l'innovation, l'adoption et la réception technique des solutions Axway dans les domaines de l'API et des micro-services par une communauté mondiale de développeurs.

« Nous sommes ravis de remporter le prix de la meilleure infrastructure de micro-services au API World 2020 » a déclaré Vince Padua, Directeur de la Technologie et de l'Innovation chez Axway. « Ce prix confirme l’avancée que nous avons prise auprès des analystes du secteur tel Forrester Research, Inc. qui nous a décerné une note de 5 sur 5 pour le support et l'intégration des micro-services dans son rapport The Forrester Wave™ : API Management Solutions, Q3 2020.¹ Les micro-services et les API favorisent en effet l'innovation et sont un élément essentiel des solutions d'entreprises pour améliorer les résultats, la croissance, l'innovation et la collaboration. »

Partout dans le monde, des milliers d'entreprises comptent sur les solutions API d'Axway, dont AVEM, leader français des solutions monétiques pour les banques et la grande distribution. AVEM utilise AMPLIFY API Management pour exposer 80 microservices via son catalogue central d'APIs. Ces nouveaux services peuvent numériser et automatiser l’experience client tout au long de son parcours, comme par exemple, pour une demande de modification de contrat, une commande de consommables ou une demande de réparation d’équipement depuis des points de vente.

« Nous nous trouvions face à un choix important : soit développer une solution unique pour chaque client, soit saisir l'opportunité de transformer globalement notre dipositif avec une architecture basée sur des API, » a déclaré Farid Latti, Responsable de l'Architecture et de la sécurité chez AVEM. « Nous étions convaincus que la mise en place d'une solution réutilisable nous permettrait de réduire considérablement les délais d'intégration des nouveaux clients bancaires, et nous avons cherché un partenaire expert pour nous aider. Notre collaboration avec Axway facilite plus que jamais l'utilisation de nos services de traitement des paiements pour nos clients. »

« Axway permet aux développeurs et aux ingénieurs de s'appuyer sur le coeur du marché des produits et services basés sur les API ; marché qui représente plusieurs milliers de milliards de dollars, » a déclaré Jonathan Pasky, Producteur Exécutif et co-fondateur de DevNetwork, société qui organise API World et API Awards 2020. « De plus en plus, les logiciels SaaS et le matériel Cloud sont alimentés par un écosystème ouvert autour d'architectures centrées sur l'API. La réussite d'Axway illustre son rôle de leader dans la croissance de l'économie des API. »

Le prix sera officiellement remis lors d’API World 2020 Virtual, du 27 au 29 octobre 2020.

¹The Forrester Wave™: API Management Solutions, Q3 2020, Forrester Research, Inc., August 4, 2020

