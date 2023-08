Aya Gold & Silver Inc. (Aya) est une société minière de métaux précieux basée au Canada, qui se concentre sur l'exploration, le développement, la production et l'acquisition de projets miniers de métaux précieux. La société se concentre sur la production d'argent et les activités d'exploration de son projet phare, la propriété Zgounder. La mine d'argent Zgounder, qui est une mine d'argent souterraine située à 260 kilomètres à l'est d'Agadir au Maroc. Aya détient 85 % de Zgounder Millennium Silver Mine S.A (ZMSM), qui possède la propriété de Zgounder. La société possède également 85 % du projet polymétallique Boumadine et est l'unique propriétaire des permis liés aux propriétés Amizmiz, Azegour et Imiter Bis. Toutes ces propriétés sont situées dans le Royaume du Maroc. Aya détient 75 % du projet Tijirit, situé en Mauritanie. En plus de l'avancement de son projet polymétallique Boumadine, la société possède plusieurs propriétés d'exploration situées le long de la ceinture prolifique de l'Anti-Atlas qui abrite la mine Imiter de Zgounder et Managem.

Secteur Métaux et minéraux précieux