Ayala Corporation est une société holding basée aux Philippines. Les activités de la société se répartissent entre l'immobilier et l'hôtellerie, les services financiers, les télécommunications, l'électricité, les soins de santé, la logistique, les technologies industrielles et l'automobile, les infrastructures, l'éducation, les services technologiques, l'externalisation des processus d'affaires, les vols charters, les services de conseil et les participations. Ses unités commerciales comprennent la société mère, l'immobilier et l'hôtellerie, les services financiers et l'assurance, les télécommunications, les technologies industrielles, l'électricité, l'automobile et d'autres. L'unité "Immobilier et hôtellerie" s'occupe de la planification et du développement de communautés à usage mixte entièrement intégrées. L'unité Services financiers et assurances exerce des activités de banque commerciale avec une licence bancaire élargie. L'unité commerciale des télécommunications fournit des services de communication numérique sans fil, des services de communication longue distance nationaux et internationaux ou des services de transporteur, et d'autres services.

Secteur Développement et opérations immobilières