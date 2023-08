Aydem Yenilenebilir Enerji A.S. a publié ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2023. Pour le semestre, la société a déclaré des ventes de 2 339,47 millions TRY, comparativement à 2 033,84 millions TRY il y a un an. La perte nette s'est élevée à 1 556,1 millions TRY, comparativement à un bénéfice net de 733,07 millions TRY l'an dernier.