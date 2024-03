AYER Holdings Berhad est une société basée en Malaisie qui se consacre à la culture du palmier à huile et du durian et à l'investissement dans d'autres sociétés. La société opère à travers trois segments : Développement immobilier, Plantation et Autres. Son segment de développement immobilier est engagé dans le développement de propriétés résidentielles et commerciales. Son segment Plantation est impliqué dans la culture de palmiers à huile et de durians. La société investit dans diverses entreprises dans le cadre de son secteur Autres. La société est engagée dans l'activité de plantation avec une superficie d'environ 11 000 acres, principalement axée sur la culture de palmiers à huile et la vente de grappes de fruits frais. Les filiales de la société comprennent Bukit Hitam Development Sdn. Bhd. et The Ayer Hitam Development Sdn. Bhd. qui sont toutes deux des promoteurs immobiliers, ainsi que Yee Seng Plantations Sdn. Bhd. qui se consacre à la culture de palmiers à huile.

Secteur Développement et opérations immobilières