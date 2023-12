AYRO, Inc. conçoit et fabrique des véhicules électriques pour la mobilité dans les campus fermés, le transport urbain et communautaire à faible vitesse, la livraison locale à la demande et sur le dernier kilomètre, et l'utilisation par les pouvoirs publics. Les véhicules de la société offrent à l'utilisateur final une alternative aux véhicules à moteur à combustion interne pour des utilisations légères, y compris la logistique à faible vitesse, les services de maintenance, les services de fret et le transport personnel/groupe. Le produit de la société, l'AYRO 411x, est un camion utilitaire compact électrique à quatre roues, vendu exclusivement par l'intermédiaire de son partenaire contractuel, Club Car. Ses produits comprennent également l'AYRO Vanish, un véhicule électrique utilitaire à basse vitesse (LSEV) doté d'une architecture légère pour limiter le poids du véhicule et maximiser la capacité de charge utile. Les véhicules électriques à quatre roues de la société sont proposés à des clients commerciaux, notamment des universités, des campus commerciaux et médicaux, des services de livraison du dernier kilomètre et des fournisseurs de services de restauration.

Secteur Fabricants de voitures et camions