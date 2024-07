Ayvens : Stéphane Marty directeur de la communication financière et des relations investisseurs

Ayvens annonce la nomination de Stéphane Marty en tant que directeur de la communication financière et des relations investisseurs, effective à partir du 1er août 2024. Il succède à Béatrice Lan-Shun, nommée directrice financière adjointe, en charge de la planification financière stratégique. Stéphane Marty sera rattaché à Patrick Sommelet, directeur général adjoint et directeur financier d’Ayvens.



Titulaire d'un master en finance de l'Université de Tilburg et de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Stéphane Marty était depuis 2019 directeur financier de la business unit Technologie et Opérations de la GBIS (banque de grande clientèle et solutions investisseurs) au sein de la Société générale.