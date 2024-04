Azenta, Inc. est un fournisseur de solutions d'exploration et de gestion d'échantillons de composés biologiques et chimiques pour l'industrie des sciences de la vie. Les segments de la société comprennent les solutions de gestion d'échantillons, Multiomics et B Medical Systems. Le segment Sample Management Solutions offre des produits et services de gestion d'échantillons de bout en bout, y compris des services de dépôt d'échantillons et des produits de base (magasins automatisés, systèmes cryogéniques, tubes d'échantillonnage automatisés, consommables et instruments). Le segment Multiomics fournit des services d'analyse génomique et d'autres échantillons, y compris le séquençage et la synthèse de gènes. Le segment B Medical Systems se concentre sur la fabrication et la distribution de solutions de stockage et de transport à température contrôlée sur les marchés internationaux pour les gouvernements, les établissements de santé et les organisations non gouvernementales. Il fournit des produits et des services par le biais de ses marques, notamment GENEWIZ, FluidX, Ziath, 4titude, Limfinity, Freezer Pro, Barkey et B Medical Systems.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale