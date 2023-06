(Alliance News) - Nocivelli ABP Spa a remporté, dans le cadre d'un groupement temporaire d'entreprises en tant que chef de file du groupe avec la société Pavoni Spa, quatre lots d'un appel d'offres pour l'exécution de travaux de construction et d'ingénierie d'installations pour la construction et/ou l'adaptation de structures destinées à être utilisées comme hôpitaux communautaires et maisons communautaires dans les provinces de Brescia et de Lodi.

Le montant des travaux de génie civil à réaliser par Nocivelli ABP, qui relèvent tous de l'appel d'offres - tels que les installations sanitaires, les cuisines et les buanderies, les installations de chauffage et de climatisation, les installations électriques, téléphoniques, de radio et de télévision - est d'environ 7,0 millions d'euros.

Les travaux seront réalisés au cours des trois prochaines années.

Il s'agit du troisième appel d'offres remporté par Nocivelli à RTI en moins d'un mois, a expliqué la société dans une note.

Au total, les trois appels d'offres publics remportés - dont deux pour des projets dans le cadre du PNR - s'élèvent à plus de 30 millions d'euros.

Nicola Turra, directeur général de Nocivelli ABP, a déclaré : "Cette troisième récompense consécutive nous permet d'attirer à nouveau l'attention sur le modèle d'entreprise unique de Nocivelli. Grâce à notre grande solidité, à l'absence de dettes et surtout à un savoir-faire industriel reconnu par nos parties prenantes, nous avons été en mesure de remporter des appels d'offres qui ajoutent de la valeur et de la marginalité à notre carnet de commandes. En même temps, nous nous attaquons à la grande question qui se pose aujourd'hui à l'Italie, à savoir la possibilité d'utiliser de manière appropriée les ressources du PNRR pour des projets qui améliorent l'impact environnemental, en améliorant la performance énergétique des lieux publics et des bâtiments".

Nocivelli ABP a clôturé mardi au pair à 3,72 euros par action.

