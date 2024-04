LONGUEUIL, Québec, 02 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV : AZM) (OTCQX : AZMTF) présente un sommaire du programme d’exploration 2023 réalisé sur la Propriété Kukamas (« la Propriété ») dans la région Eeyou Istchee Baie James au Québec. Azimut a effectué des travaux d’exploration significatifs sur la Propriété depuis la signature d’une entente d’option avec KGHM International Ltd (« KGHM ») (voir communiqué de presse du 8 décembre 2022). En 2024, Azimut réalisera un important programme de suivi, financé par le partenaire, qui inclura des travaux de prospection focalisés, un levé de détail de sédiments de lacs et probablement des forages.



FAITS SAILLANTS (figures 1 à 5)

Les travaux d’exploration en 2023 ont consisté en 3 199 km de lignes de levé géophysique héliporté et en une phase initiale de prospection.



Levé géophysique : un levé géophysique héliporté magnétique à haute résolution et électromagnétique VTEM TM Plus a couvert l’ensemble de la Propriété avec des lignes espacées aux 100 m pour un total de 3 199 km de lignes (voir le communiqué de presse du 8 février 2023). Dix zones cibles ont été identifiées reliées à des conducteurs VTEM TM Plus forts à modérés, ou à des alignements de conducteurs, ainsi qu’à de plus petites anomalies EM isolées. Aucun de ces conducteurs, souvent corrélés à des minéralisations affleurantes en or, cuivre et/ou nickel n’a été testé par forage.



Prospection : le principal objectif de cette phase était de faire un suivi sur plusieurs des cibles géophysiques identifiées. 114 échantillons choisis de roche ont ainsi été prélevés sur 6 zones cibles, conduisant à la découverte d’un indice à nickel-cuivre-platine-palladium sous forme de veinules de pyrrhotite, pentlandite et chalcopyrite dans une amphibolite. Les teneurs obtenues sur des échantillons choisis de roche atteignent 1,36% Ni, 0,12% Cu, 0,206 g/t Pt et 0,685 g/t Pd.





et en une Une forte corrélation spatiale existe entre ce nouvel indice à nickel-cuivre-EGP et un fort conducteur électromagnétique d’extension kilométrique, qui demeure non vérifié par forage ( figure 5 ). D’autres indices historiques situés à proximité indiquent jusqu’à 2,0% Cu et 0,75% Ni sur des échantillons choisis. Ce secteur, classé comme prioritaire pour 2024, fera l’objet de prospection additionnelle et probablement de forages au diamant.





qui demeure non vérifié par forage ( ). D’autres indices historiques situés à proximité indiquent jusqu’à 2,0% Cu et 0,75% Ni sur des échantillons choisis. Ce secteur, classé comme prioritaire pour 2024, fera l’objet de prospection additionnelle et probablement de forages au diamant. Un nouvel indice aurifère ( 4,28 g/t Au dans un échantillon choisi d’amphibolite avec pyrite) a été identifié le long de la faille Chain Lake, une zone de cisaillement d’extension plurikilométrique déjà reconnue sur la Propriété. Cette zone cible, qui présente un alignement de forts conducteurs électromagnétiques ponctuels sur 6 km de long sur le bloc ouest du projet, fera l’objet de travaux de prospection additionnels.





dans un échantillon choisi d’amphibolite avec pyrite) a été identifié le long de la faille Chain Lake, une zone de cisaillement d’extension plurikilométrique déjà reconnue sur la Propriété. Cette zone cible, qui présente un alignement de forts conducteurs électromagnétiques ponctuels sur 6 km de long sur le bloc ouest du projet, fera l’objet de travaux de prospection additionnels. Plusieurs autres secteurs cibles très prospectifs ont été identifiés en vue d’une première évaluation de terrain, incluant un corridor or-cuivre de 12 km de long situé dans la partie nord du bloc ouest du projet. Les indices historiques y indiquent jusqu’à 12,54 g/t Au et 3,30% Cu sur des échantillons choisis.



A propos de la Propriété Kukamas

La Propriété couvre une longueur cumulative de 41 km et comprend 537 claims (272,5 km2) en deux blocs de claims. Le projet bénéficie d’infrastructures majeures, incluant des lignes électriques à haute tension. Kukamas est localisé 4 km au nord de la route Trans-Taïga et de la piste d’atterrissage de La Grande-3 (Km 100), le long de la route d’accès menant à la centrale hydroélectrique La Grande-3. La ville la plus proche est Radisson, située 80 km à l’ouest-nord-ouest.

Géologie et types de cibles

La Propriété couvre une ceinture de roches vertes très prospective (le Groupe Yasinski) dans la Sous-province volcano-plutonique archéenne de La Grande, en bordure de la Sous-province métasédimentaire d’Opinaca située au sud. La géologie est caractérisée par deux cycles volcaniques consistant en volcanites mafiques tholéiitiques et en volcanites calco-alcalines intermédiaires à felsiques, par des sédiments clastiques, des formations de fer et des intrusions ultramafiques. Des zones de cisaillement majeures sont également reconnues sur le projet.

Kukamas présente une des signatures géochimiques les plus fortes en cuivre-or à l’échelle de la région Eeyou-Istchee Baie James, marquée par de fortes valeurs en cuivre, argent, arsenic et antimoine dans les sédiments de ruisseau et de fond de lac. Plus localement, de fortes signatures en nickel et cobalt sont aussi identifiées.

Quatre principaux types de cibles sont actuellement considérés: formations de fer riche en or, zones de cisaillement à cuivre-or, systèmes intrusifs à cuivre-or, systèmes intrusifs ultramafiques avec minéralisations en nickel-cuivre-cobalt-EGP.

Le nouvel indice découvert à Kukamas, ainsi que la zone minéralisée identifiée par Azimut sur la Propriété Wapatik (voir communiqué de presse du 24 avril 2023), soulignent de nouveau l’évaluation de la Société concernant le fort potentiel d’exploration pour des gisements de type nickel-cuivre-EGP dans la région Eeyou Istchee Baie James (voir communiqué de presse du 23 février 2023).

Contrat de géophysique et protocoles analytiques

Geotech Ltd, basé à Aurora en Ontario, a été engagé pour réaliser un levé héliporté combinant un levé électromagnétique dans le domaine du temps VTEMTMPlus et un levé magnétique à haute résolution à gradient horizontal. Geotech a réalisé des traitements additionnels (modélisation de plaques Maxwell) pour plusieurs des conducteurs identifiés.

Les échantillons de roches ont été envoyés aux Laboratoires ALS à Val d’Or, Québec, pour l’analyse d’une suite de 48 éléments par ICP. Les échantillons à hautes teneurs en nickel ont été analysés par digestion 4 acides et finition par ICP-AES. L’or, le platine et le palladium ont été analysés par pyroanalyse avec une finition par ICP-AES. Azimut applique les procédures standard AQ/CQ conformes aux normes de l'industrie. Les échantillons choisis sont sélectifs par nature et il est improbable qu’ils puissent représenter des teneurs moyennes.

Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, Géo., a préparé ce communiqué de presse en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101. Rock Lefrançois, Géo., Vice-Président Exploration, et François Bissonnette, Géo., Directeur des Opérations ont également revu le contenu de ce communiqué.

A propos de KGHM International

KGHM International est une filiale de la société polonaise KGHM Polska Miedź S.A, qui est un producteur majeur de cuivre et d’argent depuis plus de 60 ans, avec des projets miniers en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud

Selon l’entente d’option, KGHM peut acquérir un intérêt initial de 50% dans la Propriété de la part d’Azimut et bénéficie d’une seconde option pour gagner un intérêt additionnel de 20% sujet à certains termes et conditions (voir communiqué de presse du 8 décembre 2022).

A propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société détient le plus important portfolio de projets d’exploration minière au Québec (Canada). Son projet-phare aurifère Elmer, détenu à 100 %, situé dans la région de la Baie James, est à l’étape des ressources et présente un fort potentiel d’exploration. La Société contrôle également une position stratégique pour le cuivre-or, le nickel et le lithium.

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 85,4 millions d’actions émises et en circulation.

