(Alliance News) - Azimut Holding Spa a annoncé mercredi que, par l'intermédiaire de sa filiale Azimut Alternative Capital Partners LLC, elle a conclu un accord avec Petershill de Goldman Sachs Asset Management pour acquérir la totalité de la participation d'Azimut dans Kennedy Lewis Investment Management pour un montant total de 225 millions de dollars.

L'investissement initial d'Azimut dans KLIM était de 60 millions USD.

Azimut, par l'intermédiaire d'AACP, est actif dans le GP Staking, acquérant des participations minoritaires dans des gestionnaires d'actifs alternatifs tels que le capital-investissement, le crédit privé et les actifs réels.

KLIM a été le premier investissement d'AACP en juillet 2020, lorsque la société avait environ 2 milliards de dollars d'actifs sous gestion, qui s'élèvent maintenant à 14 milliards de dollars.

KLIM est un gestionnaire d'actifs de crédit alternatif de premier plan fondé en 2017 par David Kennedy Chene et Darren Lewis Richman. La firme gère des fonds privés, une société de développement commercial, des obligations de prêts garantis et investit dans divers secteurs et zones géographiques. Outre KLIM, AACP a réalisé quatre autres investissements minoritaires : Pathlight Capital, Roundshield Partners, HighPost Capital et Broadlight Capital.

Les actifs gérés par ces sociétés affiliées s'élèvent désormais à près de 7 milliards d'USD, soit une augmentation de 57 % par rapport aux actifs gérés à la date de l'investissement initial.

Pietro Giuliani, Président du Groupe Azimut, commente : " Comme nous l'avons souligné plus tôt cette année, cette deuxième transaction extraordinaire significative - après celle annoncée le 28 mars 2024 - démontre la qualité, souvent ignorée par la majorité du marché, de nos partenariats internationaux sur les marchés privés, en particulier aux Etats-Unis, le marché le plus important et le plus sophistiqué au monde pour les produits alternatifs.

"Cette transaction, poursuit-il, est synonyme de création de valeur pour nos actionnaires et confirme la validité de notre stratégie d'expansion internationale et de croissance sur les marchés privés, qui représente une opportunité unique pour nos clients en termes de gamme de produits et, surtout, de résultats.

"Notre stratégie visant à libérer la valeur des actions d'Azimut Holding ", conclut-il, " porte ses fruits et avec les nouvelles d'aujourd'hui, nous sommes encore plus convaincus que le dividende proposé à l'Assemblée Générale devrait être supérieur à 0,40 euro par action ".

Giorgio Medda, PDG du Groupe Azimut, a ajouté : "Malgré cette sortie, nous sommes déterminés à poursuivre notre croissance dans le paysage du GP Staking dans le segment des marchés inférieurs/moyens, ainsi que dans l'espace plus large du marché privé, aux États-Unis et dans le monde entier. Cette transaction démontre la possibilité de céder des positions dans le segment d'investissement cible d'AACP à des acheteurs de GP Stakes bien établis.

L'action d'Azimut Holding est en hausse de 0,2% à 24,05 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

