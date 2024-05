Le gestionnaire d'actifs italien Azimut Holding a déclaré jeudi qu'il était confiant de dépasser son objectif de bénéfice pour l'année, après avoir annoncé une baisse du bénéfice net du premier trimestre après ajustement des éléments comptables et fiscaux exceptionnels.

La société, qui travaille sur un projet visant à lever des fonds à partir de dépôts bancaires, a déclaré qu'elle était convaincue que le bénéfice net de 2024 dépasserait son objectif actuel de 500 millions d'euros (538 millions de dollars), grâce à des entrées nettes projetées à plus de 7 milliards d'euros.

L'action Azimut a chuté de 4,9% après les résultats, mais a récupéré ses pertes pour rester stable à 25,7 euros l'unité à 1354 GMT.

Azimut a déclaré en mars qu'il allait se séparer d'environ la moitié de son réseau de conseillers financiers et trouver un partenaire bancaire pour investir dans cette activité. A défaut, elle achèterait une licence bancaire et introduirait en bourse l'activité cédée dans un délai de six à neuf mois.

La Banque d'Italie prend normalement au moins six mois pour examiner toute acquisition qui donnerait à l'acheteur une licence bancaire.

Dans le cadre du projet, Azimut Holding transférera une partie de ses actifs sous gestion à la nouvelle entité et empochera pendant 20 ans des redevances sur les revenus générés par ces actifs.

Les banquiers d'affaires qui ont sondé les partenaires bancaires potentiels ont déclaré que la structure de l'opération, ainsi que l'ampleur et le coût de l'investissement requis, la rendaient difficile à vendre, même si les conseillers financiers sont très demandés, les banques cherchant à tirer profit de la gestion de patrimoine.

Azimut a choisi les conseillers financiers et les employés qui seront transférés dans la nouvelle société, a déclaré le président Pietro Giuliani dans un communiqué, rejetant les inquiétudes concernant d'éventuels risques d'exécution.

"Je remercie tous mes 1 850 collègues conseillers financiers pour la maturité dont ils ont fait preuve en donnant la priorité aux intérêts des actionnaires, malgré les tentatives maladroites et pathétiques de nos concurrents qui, en tant qu'étrangers, ne peuvent pas comprendre le point de vue d'un Azimutois", a-t-il déclaré. Les employés d'Azimut sont actionnaires du groupe.

Le bénéfice net ajusté de janvier-mars a baissé de 4 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 122,1 millions d'euros, avec un chiffre d'affaires en hausse de 7,6 %, ce qui correspond à peu près à l'augmentation des coûts d'exploitation, tandis que les revenus financiers ont fortement baissé.

Azimut a déclaré que le gestionnaire d'actifs américain Sanctuary Wealth, dont il détient 54,4 %, a acheté en mai le fournisseur de services de conseil tru Independence, basé dans l'Oregon.

(1 $ = 0,9292 euros)