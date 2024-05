(Alliance News) - Azimut Holding Spa a annoncé jeudi avoir clôturé le premier trimestre avec un bénéfice net ajusté de 122 millions d'euros, en hausse par rapport aux 127 millions d'euros enregistrés au premier trimestre 2023.

Le total des revenus s'est élevé à 351 millions d'euros, contre 326 millions d'euros au cours de la même période.

Le produit net bancaire s'élève à 263,9 millions d'euros, contre 272,5 millions d'euros au T1 2023.

Le résultat d'exploitation s'élève à 161 millions d'euros contre 150 millions d'euros au T1 2023.

Le total des charges d'exploitation a augmenté de 8 %, à 161 millions d'euros, contre 150 millions d'euros au premier trimestre de l'année précédente.

La position financière nette consolidée à la fin du mois de mars était positive à environ 532 millions d'euros, en hausse de 140 millions d'euros par rapport à la fin du mois de décembre 2023, malgré des acquisitions et des investissements de 23 millions d'euros et des paiements d'impôts de 13 millions d'euros.

Sur la base de la solide croissance enregistrée depuis le début de l'année, des résultats opérationnels obtenus et à la lumière des récents développements corporate, " le groupe est confiant dans sa capacité à non seulement atteindre, mais aussi dépasser les objectifs fixés pour l'ensemble de l'année 2024, à savoir plus de 7 milliards d'euros de collecte nette et 500 millions d'euros de résultat net ".

L'action d'Azimut a chuté de 1,7 pour cent à 25,32 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.