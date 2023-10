(Alliance News) - Azimut Holding S.p.A. a annoncé mardi avoir enregistré une collecte nette positive de 247 millions d'euros en septembre, atteignant 5,0 milliards d'euros depuis le début de l'année et un objectif pour l'ensemble de l'année 2023 de 6 à 8 milliards d'euros, dont 60 %, soit 3 milliards d'euros, ont été canalisés vers des produits de gestion d'actifs.

Le total des actifs sous gestion s'élevait à 59,1 milliards d'euros et, en incluant les actifs sous administration, atteignait 87,2 milliards d'euros à la fin du mois de septembre.

Gabriele Blei, CEO du groupe, a commenté : "Azimut a poursuivi sa croissance même en septembre, un mois historiquement caractérisé par une faiblesse saisonnière, grâce à sa présence mondiale et à l'innovation continue sur le front des produits. Si, d'une part, la composante gérée a souffert de la décollecte des fonds monétaires suite à la hausse des taux d'intérêt dans certains des pays où nous opérons, d'autre part, nous avons enregistré un nouveau mois de forte demande au Brésil, avec des flux supérieurs à 105 millions d'euros, après avoir collecté 60 millions d'euros en août ".

"En outre, la collecte de fonds continue d'être forte dans le segment des marchés privés grâce à plusieurs clôtures de fonds en Italie - totalisant plus de 235 millions d'euros - comme IPO Club 2, un fonds d'investissement alternatif axé sur le soutien aux entreprises italiennes de taille moyenne d'excellence identifiées avec Electa Ventures, et une clôture de fonds substantielle par l'un de nos partenaires GP aux États-Unis. Globalement, sur les marchés privés, les clients nous ont confié plus de 1,2 milliard d'euros depuis le début de l'année et les AuM représentent désormais 13% des actifs sous gestion, ce qui nous met en bonne voie pour atteindre notre objectif d'au moins 15% d'ici fin 2024. "

Azimut est dans le vert de 1,2% à 20,61 euros par action.

