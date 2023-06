Azimut, en mai, collecte nette positive de 89 millions d'euros

(Alliance News) - Azimut Holding S.p.A. a annoncé vendredi qu'elle avait enregistré une collecte nette positive de 89 millions d'euros en mai, portant la collecte nette totale depuis le début de l'année à 2,9 milliards d'euros.

Le total des actifs, y compris les actifs sous administration et en dépôt, s'élevait à 83,7 milliards d'euros à la fin du mois de mai, dont 57,0 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

Gabriele Blei, PDG du groupe, a déclaré : "Les résultats obtenus depuis le début de l'année et au mois de mai mettent en évidence la force et la résistance de notre modèle d'entreprise intégré et diversifié, ainsi que notre capacité à faire face à des conditions de marché volatiles et à des événements extraordinaires".

"À la fin du mois, les actifs sous gestion liés aux marchés privés dépassaient 7 milliards d'EUR et représentaient 12 % des actifs sous gestion. Cela nous met en bonne voie pour capitaliser sur cette opportunité de marché et atteindre notre objectif d'au moins 15% d'ici 2024."

Azimut Holding a baissé de 1,0 % à 19,66 euros par action vendredi.

