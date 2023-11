(Alliance News) - Azimut Holding S.p.A. a annoncé mardi avoir enregistré une collecte nette positive de 391 millions d'euros en octobre, atteignant ainsi 5,4 milliards d'euros depuis le début de l'année.

L'objectif de la société pour l'ensemble de l'année se situe dans une fourchette de 6 à 8 milliards d'euros.

Le total des actifs sous gestion s'élevait à 57,8 milliards d'EUR et, en incluant les actifs sous administration, à 85,7 milliards d'EUR à la fin du mois d'octobre.

Gabriele Blei, directeur général du groupe, a déclaré : " La collecte d'octobre a bénéficié de notre modèle d'entreprise diversifié et de notre présence mondiale. Bien que la composante gérée ait souffert des sorties de mandats institutionnels peu rentables en Italie et d'un environnement macroéconomique faible, nous avons poursuivi notre croissance sur les marchés privés. En ce qui concerne la composante non gérée, nous sommes heureux d'annoncer que nous avons poursuivi l'expansion de notre plateforme et réalisé notre 130ème transaction en Australie ".

L'action Azimut Holding est en légère baisse à 20,45 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

