Azimut, le bénéfice baisse mais n'ajuste pas le dividende et l'objectif

(Alliance News) - Azimut Holding Spa a annoncé jeudi qu'elle avait maintenu son dividende inchangé à 1,30 euro par action - avec un rendement du dividende de 5,8 pour cent - malgré la baisse des revenus et des bénéfices en 2022.

Les revenus consolidés ont chuté à 1,29 milliard d'euros en 2022, contre 1,45 milliard d'euros en 2021, le quatrième trimestre ayant à lui seul enregistré une baisse de 318 millions d'euros, contre 583 millions d'euros au cours de la même période de l'année précédente.

Le bénéfice d'exploitation est tombé à 547 millions d'euros pour l'ensemble de l'année, contre 707 millions d'euros un an plus tôt, tandis qu'au dernier trimestre 2022, il a chuté à 132 millions d'euros, contre 353 millions d'euros au quatrième trimestre 2021.

En revanche, le bénéfice net est tombé à 402 millions d'euros en 2022, contre 605 millions d'euros en 2021, et à 100 millions d'euros, contre 283 millions d'euros au quatrième trimestre.

Le groupe Azimut a enregistré une collecte nette de 8,5 milliards d'euros en 2022, dont environ la moitié - 4,3 milliards d'euros - a été canalisée vers des produits de gestion d'actifs. Le total des actifs s'élève à 79,0 milliards d'euros au 31 décembre 2022 et est affecté par la déconsolidation de Sanctuary à hauteur de 83,2 milliards d'euros, soit 77,0 milliards d'euros nets de l'ajustement au prorata de Sanctuary. Les activités à l'étranger représentent désormais 42 % du total des actifs.

Sur le segment des marchés privés, Azimut a poursuivi sa forte trajectoire de croissance avec des AuM atteignant 6,5 milliards d'euros en décembre 2022, soit une multiplication par 10 par rapport à début 2020, ce qui équivaut à 12 % des actifs sous gestion.

La position financière nette consolidée à fin décembre 2022 est positive à environ 293,1 millions d'euros, contre 408,5 millions d'euros à fin décembre 2021, compte tenu du remboursement de l'obligation senior de 350 millions d'euros et du paiement du dividende ordinaire en numéraire et du dividende lié aux instruments financiers participatifs pour un total de 261 millions d'euros. En outre, en 2022, des acquisitions et des investissements d'environ 240 millions d'EUR et des paiements d'environ 113 millions d'EUR au titre de l'impôt intérimaire, du droit de timbre virtuel et des réserves mathématiques ont été effectués.

Pietro Giuliani, président du groupe, a souligné : " Nous avons entamé la 20ème année depuis l'entrée en bourse d'Azimut. Nous avons clôturé 2022 en continuant à atteindre les objectifs annoncés en début de période. Nos clients ont bénéficié d'une surperformance nette de 2,8% sur l'année - performance moyenne pondérée par rapport à l'indice des fonds communs de placement italiens - et notre collecte nette en 2022 a été de 8,5 milliards d'euros, supérieure à l'objectif de 6-8 milliards d'euros annoncé en début d'année. Notre bénéfice net s'est élevé à 402 millions d'euros, dépassant l'objectif annoncé. Tout en remerciant les collègues d'Azimut qui ont réalisé ce qui précède, je voudrais juste faire un commentaire lapidaire : beaucoup parlent, Azimut fait".

La société a confirmé ses objectifs de résultat net de 450 millions d'euros pour 2023, avec des objectifs de collecte de 6 à 8 milliards d'euros ; pour 2024, en revanche, Azimut Holding prévoit un résultat net de 500 millions d'euros et 15 % des actifs sous gestion dans les Marchés Privés.

L'action d'Azimut Holding est en baisse de 2,3% à 21,78 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

