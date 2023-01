Azimut, les entrées nettes annuelles dépassent l'objectif de 2022

(Alliance News) - Azimut Holding Spa a annoncé lundi qu'elle avait enregistré une collecte nette totale de 1,2 milliard d'euros en décembre 2022. Cela porte la collecte de fonds pour 2022 à 8,5 milliards d'EUR, soit un montant supérieur à l'objectif de 6,8 milliards d'EUR fixé pour l'ensemble de l'année.

Environ la moitié de la demande des clients pour l'année 2022, soit 4,3 milliards d'EUR, provient des produits gérés.

Le total des AuM a atteint 55,1 milliards d'euros au 31 décembre 2022, contre 54,1 milliards d'euros en 2021, soit une augmentation de 2,0 % sur un an.

Le total des actifs administrés s'élève à 23,8 milliards d'euros au 31 décembre 2022, contre 29 milliards d'euros en 2021.

Le total des actifs s'élève à 79,0 milliards d'euros au 31 décembre 2022, contre 83,2 milliards d'euros en 2021.

En 2022, le segment des marchés privés a enregistré une forte croissance avec une collecte de 1,9 milliard d'euros, en hausse de 42 % sur un an, pour atteindre 6,5 milliards d'euros à fin décembre 2022, soit environ 12 % du total des actifs sous gestion.

Ceci, explique la société dans une note, grâce à une solide demande pour les plus de 20 nouveaux produits lancés en Italie et aux États-Unis au cours de l'année et à l'acquisition de participations minoritaires dans BroadLight Capital, RoundShield Partners, Sanctum Altriarch Investment Management et Lycian Capital Partners.

Gabriele Blei, PDG du groupe, a déclaré : "Nous sommes très heureux de terminer l'année 2022 avec un autre mois de forte demande de la part des clients mondiaux et au-dessus de nos estimations pour l'année complète.

"Les faits marquants du mois", a-t-il ajouté, "comprennent plus de 170 millions d'euros de demande pour nos solutions de fonds en provenance de Turquie, du Brésil et d'Égypte, plus de 300 millions d'euros de mandat institutionnel turc, plus de 230 millions d'euros de nouveaux engagements sur le marché privé, principalement en Italie, notamment une nouvelle clôture solide de notre fonds Infrastructure for Growth - ESG, dont les actifs totalisent désormais environ 520 millions d'euros, et l'acquisition d'une participation dans l'entreprise diversifiée de gestion d'actifs, de planification financière, de comptabilité et de finance, SCM Financial Group, en Australie.

En outre, le PDG a conclu : " avec 230 millions d'euros d'encaissement au quatrième trimestre, notre segment Azimut Life Insurance Solutions a enregistré son encaissement le plus élevé depuis 2016. Tous ces résultats ont été possibles grâce à nos canaux de distribution diversifiés dans le monde entier et à la surperformance par rapport à la concurrence réalisée par notre équipe Global Asset Management."

L'action d'Azimut Holding s'est négociée dans le vert lundi, en hausse de 1,8 pour cent à 21,69 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste d'Alliance News

