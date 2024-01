Le groupe suisse Sygnum, spécialisé dans les actifs numériques, a annoncé jeudi avoir levé plus de 40 millions de dollars lors de son dernier tour de table pour financer son expansion sur de nouveaux marchés géographiques et accélérer le développement de ses produits.

Le groupe italien de gestion d'actifs Azimut Holding a dirigé l'investissement dans ce tour de table, qui valorise Sygnum à 900 millions de dollars, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Les actifs de Sygnum s'élèvent à plus de 4 milliards de dollars, avec une base de plus de 1 700 clients dans plus de 60 pays.

Le groupe avait levé 90 millions de dollars au début du mois, pour une valorisation de 800 millions de dollars.

"L'industrie au sens large émerge de l'"hiver crypto" et les investisseurs et les acteurs du marché cherchent de plus en plus à s'associer à des institutions financières de confiance et bien gérées", a déclaré Gerald Goh, cofondateur de Sygnum et PDG de Singapour dans le communiqué.

Fondée en 2017, Sygnum détient une licence bancaire en Suisse et possède des licences de services de marché des capitaux et d'établissement de paiement majeur à Singapour, selon son site web.

Elle est également titulaire d'une licence pour opérer aux Émirats arabes unis et au Luxembourg, a montré son site internet. (Reportage de Yantoultra Ngui ; Rédaction de Varun H K)