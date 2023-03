Le secteur bancaire tire vers le bas ; le Mib dépasse la zone des 27 100

(Alliance News) - La Piazza Affari a évolué dans une tendance baissière pour la deuxième journée consécutive vendredi, avec le Mib remontant à 27 100, faisant écho à d'autres bourses européennes dans le sillage des turbulences dans le secteur bancaire américain.

Le sentiment des investisseurs dans le monde entier a été ébranlé cette nuit, sous l'effet d'une vente massive des actions des banques américaines. Les quatre plus grandes banques américaines ont vu leurs actions perdre un total de 52 milliards de dollars jeudi, le secteur financier ayant intégré les problèmes de SVB Financial, un important prêteur axé sur la Silicon Valley.

Jeudi, les actions de SVB Financial ont chuté de 60 % et ont continué à baisser après les heures de bureau, après l'annonce, la nuit précédente, de la perte de 1,8 milliard d'USD lors de la vente d'actions pour lever des fonds.

La plus grande banque américaine, JPMorgan Chase, a clôturé la journée sur une baisse de 5,4 %. Bank of America et Wells Fargo ont toutes deux perdu 6,2 %, tandis que Citigroup a perdu 4,1 %.

En conséquence, le FTSE Mib a perdu 2,0 % à 27 168,43 et a atteint son niveau le plus bas à 26 981,79.

Le CAC 40 de Paris est en baisse de 1,4 %, le FTSE 100 de Londres est en baisse de 1,9 % et le DAX 40 de Francfort est dans le rouge de 1,5 %.

Parmi les plus petites valeurs, le Mid-Cap est en baisse de 1,6 % à 43 712,89, le Small-Cap est en baisse de 1,3 % à 30 152,23, et l'Italie Growth est dans le rouge de 0,6 % à 9 423,13.

Sur le Mib, le secteur bancaire américain n'a pas manqué la longue vague. Parmi les nombreuses valeurs, UniCredit abandonne 3,3 %, FinecoBank 4,4 % ainsi que BPER Banca 3,6 %.

En queue de peloton, on trouve également Azimut, qui a cédé 3,8 %. La société a annoncé jeudi qu'elle avait maintenu son dividende inchangé à 1,30 euro par action - avec un rendement du dividende de 5,8 % - malgré la baisse des revenus et des bénéfices en 2022. Les revenus consolidés ont chuté à 1,29 milliard d'euros en 2022, contre 1,45 milliard d'euros en 2021, le quatrième trimestre ayant à lui seul enregistré une baisse de 318 millions d'euros, contre 583 millions d'euros au cours de la même période l'année dernière.

Le conseil d'administration de Leonardo - dans le vert par 3,4 pour cent - a approuvé ses résultats pour 2022 jeudi, faisant état d'un bénéfice net de 932 millions d'euros, en hausse de 59 pour cent par rapport aux 687 millions d'euros en 2021. Le conseil d'administration a également fait savoir qu'il proposerait un dividende conforme à celui de l'année précédente, à savoir 0,14 EUR par action.

Le côté acheteur a également prévalu sur Terna et Italgas, qui ont progressé respectivement de 0,6 % et de 1,5 %.

Dans le segment des cadets, Danieli & C, l'un des rares investisseurs haussiers de la liste, a réalisé une lecture verte de 1,4 %.

Italmobiliare a également été actif, augmentant de 0,4 % à 25,20 euros par action.

Alerion, d'autre part, a chuté de 2,5 % après avoir été dans le vert la veille de la négociation avec 2,9 % grâce à de bons chiffres pour 2022. Le bénéfice net s'est élevé à 71 millions d'euros, contre 48,7 millions d'euros en 2021. Le conseil d'administration a proposé un dividende de 0,65 EUR par action, contre 0,44 EUR en 2021.

Banca Monte dei Paschi chute de 4,7 % à 2,21 EUR par action, talonnant la baisse de la veille de 1,8 %.

Safilo a chuté de 2,3 % à 1,35 EUR par action. La société a annoncé jeudi qu'elle avait approuvé son projet d'états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, faisant état d'une amélioration significative de tous les indicateurs clés de résultats et d'un bénéfice net ajusté du groupe de 58,3 millions d'euros, contre 27,4 millions d'euros au cours de la même période de l'année dernière.

Du côté des petites capitalisations, le conseil d'administration de Digital Bros - dans le rouge de 3,9% - a approuvé jeudi le rapport financier semestriel au 31 décembre 2022, faisant état de revenus en hausse de 8,1% à 59,8 millions d'euros, contre 55,3 millions d'euros au cours de la même période l'an dernier. Le bénéfice net de la période s'élève à 11,0 millions d'euros, contre 10,4 millions d'euros sur les six premiers mois de l'exercice 2021-2022.

TXT-Solutions, quant à lui, abandonne 4,3 %, après le gain de 2,3 % de la veille.

Softlab a progressé de 2,6 %, après la baisse de 1,0 % de la veille.

La force est également allée à Centrale del Latte d'Italia, qui a augmenté de 3,0%. Le titre - qui manque la date de détachement du dividende depuis 2016 - se négocie à 2,56 euros.

Parmi les PME, High Quality Food progresse bien, avec une hausse de 7,0% et des gains hebdomadaires bien supérieurs à 11%.

Dans le rouge, Visibilia est dans le rouge de 8%. Sur une base hebdomadaire, le titre est en hausse de près de 49%.

Farmacosmo - dans le rouge de 3,6% - a annoncé jeudi soir qu'il avait signé un accord contraignant pour acquérir une participation majoritaire de 51% dans Telepsicologia, détenue à 51% par le Professeur Marco Pacifico et à 49% par CEPIB Formazione & Ricerca.

À New York, dans la nuit européenne, comme prévu, le Dow a clôturé en baisse de 1,7 %, le Nasdaq en baisse de 2,1 % et le S&P 500 en baisse de 1,9 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0591 USD contre 1,0581 USD à la clôture de jeudi. En revanche, la livre vaut 1,1937 USD contre 1,1927 USD jeudi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 80,87 USD contre 83,25 USD jeudi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 832,76 USD l'once contre 1 827,74 USD l'once à la clôture de jeudi.

Sur le calendrier économique de vendredi, dans l'après-midi, à 1400 CET, l'espace sera donné à l'indicateur mensuel NIESR sur le PIB britannique tandis qu'aux États-Unis, les données sur le travail seront publiées, y compris les salaires horaires, les emplois non agricoles et le taux de chômage.

Le taux de chômage sera également publié au Canada, à 1430 CET.

