Les places sont mitigées avant l'IPC américain ; le Mib augmente

(Alliance News) - Les marchés n'ont pas de direction claire mercredi sur le Vieux Continent, après que le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,3 pour cent, le S&P 500 stable et le Nasdaq Composite en baisse de 0,4 pour cent à Wall Street pendant la nuit européenne.

"Les marchés se trouvent actuellement dans une sorte de 'zone grise' entre le rapport sur les emplois américains de vendredi et les chiffres de l'IPC de mars d'aujourd'hui, l'image concernant la prochaine décision de la Fed sur les taux pourrait devenir un peu plus claire, même si les données économiques de la semaine dernière ont largement indiqué un certain affaiblissement de l'économie américaine", a commenté Michael Hewson, analyste de CMC markets.

Les marchés s'attendent à ce que le taux d'inflation annuel diminue à 5,2 pour cent contre 6,0 pour cent, selon FXStreet. Par rapport au mois précédent, les prix à la consommation devraient augmenter de 0,4 %, contre 0,5 % en février. L'inflation de base - excluant l'alimentation et l'énergie - devrait augmenter à un taux annuel de 5,6 %, contre 5,5 % en février.

La hausse de l'inflation de base est ce qui préoccupe le plus la Fed, en particulier dans le secteur des services qui a continué à augmenter, et elle déterminera probablement les décisions de politique monétaire à l'avenir", a estimé M. Hewson.

Ainsi, le FTSE Mib a progressé de 35,00 points, après avoir clôturé en hausse de 1,2 pour cent à 27 525,51 hier soir.

Parmi les plus petites valeurs cotées mercredi, le Mid-Cap a clôturé en hausse de 0,5 pour cent à 43 765,65, le Small-Cap a gagné 0,1 pour cent à 29 854,94, tandis que l'Italy Growth a perdu 0,7 pour cent à 9 456,75.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a perdu 3,00 points, le CAC 40 de Paris a perdu 1,00 point, tandis que le DAX 40 de Francfort a gagné 11,00 points.

Sur la liste principale de Piazza Affari - hier soir - Saipem a gagné 3,3%, tout comme Banca Monte dei Paschi di Siena.

Azimut Holding - en hausse de 0,6 % - a annoncé mardi qu'elle avait enregistré des entrées nettes positives de 621 millions d'euros en mars, ce qui porte son total depuis le début de l'année à 2,6 milliards d'euros. Pour le seul mois de mars, 83 % des entrées nettes ont été canalisées vers des produits de gestion d'actifs. Le total des actifs, y compris les actifs sous administration, s'élevait à 83,0 milliards d'euros à la fin du mois de mars, dont 57,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

Des trimestres élevés également pour CNH Industrial, qui a augmenté de 2,9 %. La société a indiqué que sa filiale CNH Industrial Capital a achevé son offre d'obligations de 600 millions de dollars, avec un coupon de 4,550 % et une échéance en 2028, à un prix d'émission de 98,9 %. Le produit net de cette offre s'est élevé à environ 588 millions d'USD, après paiement de l'offre et d'autres frais connexes.

Eurizon Capital SGR, la division de gestion d'actifs d'Intesa Sanpaolo - en hausse de 0,8% -, a annoncé jeudi qu'elle avait signé un accord pour acquérir 55% de Gruppo Zaffiro, une société italienne active dans les services sociaux et de soins de santé. L'opération devrait être finalisée en 2023, sous réserve de l'obtention des autorisations des autorités compétentes.

Les actionnaires actuels de Gruppo Zaffiro sont Mittel (60 %) et Blustone (40 %), ce dernier étant détenu par le fondateur, Gabriele Ritossa.

FinecoBank a grimpé de 1,9 % après avoir annoncé jeudi que les entrées nettes en mars étaient positives, à hauteur de 1,1 milliard d'euros, ce qui porte les entrées nettes depuis le début de l'année à 2,7 milliards d'euros.

Les actifs administrés ont totalisé 1,6 milliard d'euros et les actifs sous gestion 155 millions d'euros. Cette dernière évolution est due à la collecte de 423 millions d'EUR de Fineco Asset Management, qui a intercepté des sorties de fonds de 421 millions d'EUR provenant de l'assurance. Le mix de financement a été influencé par l'environnement des taux d'intérêt et la volatilité du marché : en mars, la transformation de la liquidité non transactionnelle de 594 millions d'EUR vers les actions et les obligations s'est poursuivie, aidée par le placement de la nouvelle BTP Italia pour 423 millions d'EUR, en ligne avec les émissions précédentes.

Sur le Mid-Cap, la collecte nette d'actifs sous gestion du groupe Anima - en baisse de 0,3% - en mars 2023 s'est élevée à 493 millions d'euros ; à fin mars, le total des actifs sous gestion du groupe Anima s'élevait à plus de 182 milliards d'euros.

La meilleure performance a été réalisée par Unlimited Bank, en hausse de 2,8 %, suivie par les actions B de MFE, en hausse de 2,6 %.

En queue de peloton, LU-VE, en baisse de 2,4 %.

Du côté des petites capitalisations, Greenthesis a augmenté de 1,7 %, après avoir déclaré avoir terminé l'année 2022 avec un bénéfice net de 18,6 millions d'euros, en hausse par rapport aux 10 millions d'euros de l'année précédente.

Les revenus se sont élevés à 171,7 millions d'euros, contre 155,9 millions d'euros l'année précédente. Plus précisément, les principaux secteurs d'activité, à savoir l'élimination, le traitement et la récupération, l'assainissement de l'environnement et la production d'électricité, ont enregistré une augmentation de 13 %, de 0,7 % et de 80 %, respectivement, par rapport à la même période de l'année précédente.

PLC a augmenté de 0,4 % après avoir annoncé mercredi qu'elle avait finalisé la transaction extraordinaire visant à vendre 100 % du capital social de la société irlandaise Monsson Operation Ltd et de toutes ses filiales directes et indirectes, qui constituent le périmètre de Monsson, à la société luxembourgeoise Monsson Sarl.

Sur la liste des PME, Saccheria F.lli Franceschetti a clôturé dans le vert avec une hausse de 1,6%, après avoir annoncé mardi qu'elle avait remporté l'appel d'offres lancé par le groupe Poste Italiane - dans le vert avec une hausse de 1,2% sur le Mib - pour la fourniture et la livraison de sacs postaux destinés à l'envoi de correspondance pour Postel, la société du groupe Poste Italiane spécialisée dans les services de gestion de documents et de communication en faveur des entreprises publiques et privées.

Le montant total attribué est d'environ 2,5 millions d'euros, y compris la redevance CONAI ; la durée du contrat est de 18 mois.

MeglioQuesto dans le rouge de 0,7 % après avoir annoncé la signature d'un accord contraignant avec les vendeurs de l'entreprise MQ Digital, Pierluigi Ghiani et Francesco Simula, pour la souscription d'une augmentation de capital de MeglioQuesto qui leur est réservée contre la compensation des montants encore dus au titre du règlement du prix pour un total de 3,5 millions d'euros et le paiement des earn-outs garantis par l'accord de vente et d'achat pour un montant supplémentaire de 3,5 millions d'euros.

Deodato.Gallery a clôturé en baisse de 2,9 % après avoir annoncé mardi qu'elle représentait l'artiste chinois de renommée internationale Liu Bolin et qu'elle bénéficiait d'une exclusivité territoriale pour ses œuvres en Belgique et en Suisse.

La société a signé un accord avec l'artiste pour une durée de quatre ans, extensible à cinq ans, et envisage un investissement total de 1,5 million d'euros. Plus de 20 œuvres de Liu Bolin sont déjà entrées dans la collection et Deodato.Gallery organise une exposition dans ses galeries en Suisse dans les prochains mois.

Sur les marchés boursiers asiatiques, le Hang Seng est en hausse de 0,7 %, le Shanghai Composite de 0,4 % et le Nikkei de 0,6 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0928 USD contre 1,0909 USD à la clôture de mardi. La livre, quant à elle, valait 1,2435 USD contre 1,2419 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 85,70 USD contre 85,33 USD mardi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 2 017,41 USD l'once contre 2 019,65 USD l'once à la clôture d'hier.

Sur le calendrier économique de mercredi, à 1130 CEST, une vente aux enchères de bons du Trésor à 12 mois est attendue.

Outre-mer, à 1300 CEST, c'est le tour du taux hypothécaire américain à 30 ans.

À 1430 CEST, les données sur l'inflation aux États-Unis sont attendues.

À 16 heures CEST, c'est au tour du rapport sur la politique monétaire de la Banque du Canada et une demi-heure plus tard, toujours en provenance des États-Unis, les données sur les stocks de pétrole brut sont attendues.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats de Bastogi et de CleanBnB sont attendus.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.