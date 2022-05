Peninsula conclut l'achat de l'italien ISEM pour favoriser la consolidation de l'industrie de l'emballage.

Reuters avait rapporté en janvier que la société londonienne Peninsula était en tête de la course au rachat d'ISEM Bramucci, qui fabrique des boîtes de luxe et des cartons pliants pour contenir des parfums, des cosmétiques et des bouteilles de champagne, et qui compte parmi ses clients L'Oral et Shiseido.

À l'époque, la valorisation était estimée entre 80 et 90 millions d'euros.

Le boom du commerce électronique alimenté par la pandémie a entraîné une croissance rapide de l'industrie de l'emballage, la demande d'emballages en papier en particulier étant également alimentée par une poussée de dé-plastification.

L'industrie de l'emballage en papier est gourmande en énergie et a dû faire face à la flambée des prix du gaz.

Peninsula a déclaré qu'ISEM Bramucci continuerait à être dirigée par l'actuel PDG Francesco Pintucci, tandis que la présidence serait assurée par Marco Giovannini, ancien PDG et président de Guala Closures, un fabricant italien de bouchons de sécurité pour bouteilles.

Le domaine d'expertise de Giovannini pourrait aider ISEM Bramucci à développer son activité de spiritueux, selon Peninsula.

Peninsula a déclaré qu'il voyait la possibilité de réunir davantage d'entreprises d'emballage italiennes, et de les aider à tirer le meilleur parti de leur proximité avec les fabricants de maquillage dans un pays qui représente les trois quarts de la production mondiale de cosmétiques.

Peninsula détient une participation minoritaire importante dans la marque italienne de maquillage à bas prix Kiko Milano, qui figure déjà parmi les clients d'ISEM Bramucci.

L'acquisition a été réalisée par le fonds principal de Peninsula, avec un co-investissement du gestionnaire d'actifs italien Azimut.

(1 $ = 0,9327 euros)