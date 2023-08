Aziyo Biologics, Inc. est une société de médecine régénérative en phase de commercialisation. La société se concentre sur le développement de produits destinés aux patients subissant une intervention chirurgicale, en particulier les patients recevant des dispositifs médicaux implantables. Ses produits sont conçus pour répondre aux besoins des marchés des dispositifs électroniques implantables/cardiovasculaires, des réparations orthopédiques/vertébrales et de la reconstruction des tissus mous. Les produits de la société comprennent CanGaroo, ProxiCor, Tyke, VasCure, FiberCel, ViBone, OsteGro V et SimpliDerm. La société vend également des produits de tissus humains dans le cadre de contrats de fabrication et de certaines autres ententes avec des entreprises clientes. CanGaroo est souple et flexible et est conçu pour se conformer au dispositif implantable afin de faciliter la manipulation et l'implantation. FiberCel est un produit de réparation osseuse à base de fibres fabriqué à partir de tissus humains et conçu pour ressembler à des tissus naturels.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés