L'israélien Azrieli développe ses activités de centre de données avec un accord à Londres.

Le centre a des contrats de location avec les clients pour une durée moyenne d'environ cinq ans, Azrieli.

Azrieli, l'un des plus grands opérateurs de centres commerciaux d'Israël, a également déclaré qu'il achetait une parcelle de terrain adjacente et que les deux parcelles présentent un potentiel de développement et de construction futurs.

Cette transaction est la prochaine étape de l'expansion d'Azrieli dans le secteur des centres de données, a-t-elle déclaré, ajoutant que Londres est le deuxième plus grand marché de centres de données au monde.

L'année dernière, Azrieli a acheté la société norvégienne Green Mountain AS, qui exploite des fermes de serveurs, pour 7,6 milliards de couronnes (822 millions de dollars).

"Notre vision est de continuer à nous développer progressivement sur plusieurs autres marchés internationaux, et Londres est l'endroit idéal pour continuer à développer notre plate-forme de centres de données", a déclaré la présidente d'Azrieli, Danna Azrieli.

La société a fait remarquer que les activités de son centre de données représentent 12 % des activités du groupe.

(1 $ = 0,8155 livre)

(1 $ = 3,4081 shekels)