Azul Azul SA est une société chilienne qui organise et commercialise des activités sportives, récréatives et de divertissement professionnelles, et qui fournit des services de conseil et de gestion d'événements. Le principal actif de la société est le développement et la gestion du club de football professionnel Club de Futbol Profesional Universidad de Chile, où elle est également active dans la vente de billets de match et de droits médiatiques. Azul Azul SA a signé des accords avec Adidas Chile Ltda et Embotelladora Andina SA pour l'utilisation des marques Adidas et Coca Cola. Au 31 décembre 2011, la société détenait une filiale consolidée par intégration globale, Inmobiliaria Azul Azul SpA.

Secteur Loisirs et détente