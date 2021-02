Azure Minerals : Les petits investisseurs s'en prennent à l'argent, les cours grimpent 01/02/2021 | 09:50 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires SINGAPOUR (Reuters) - Les cours de l'argent ont grimpé lundi à un pic de près de huit ans et entraîné à la hausse les valeurs minières, profitant d'une ruée des investisseurs individuels sur les sites de vente de pièces, dernier épisode en date d'une activité frénétique de ces derniers sur les marchés financiers. Le phénomène, qui s'organise sur des forums en ligne et profite de la popularité des applications de courtage sans frais, a provoqué la multiplication par plus de 15 du cours du distributeur de jeux GameStop. Après avoir affronté les fonds spécialisés dans la vente à découvert en achetant en masse des titres sur lesquels ces derniers pariaient à la baisse, les petits porteurs se tournent vers l'argent, comme en témoignent des milliers de messages postés sur le site communautaire Reddit. Ils s'attaquent ainsi à un marché plus gros et plus liquide, une hausse du prix de l'argent physique étant susceptible de pénaliser de gros investisseurs pariant sur sa baisse. Le cours spot de l'argent a pris jusqu'à un peu plus de 10%, à 30,03 dollars l'once, son plus haut niveau depuis février 2013, ce qui a porté sa hausse depuis mercredi dernier à près de 19%. Les cours des mines d'argent ont bondi en Australie, en Chine et à Londres, et la plate-forme en ligne d'échange de pièces et de lingots Money Metals a affiché la mention "Alerte à la demande extrême" sur sa page d'accueil et limité les ordres entre 1.000 et 10.000 dollars. "La foule sur Reddit s'en prend à un plus gros poisson en essayant de déclencher quelque chose comme un 'short squeeze' sur le marché de l'argent, commente Kyle Rodda, analyste chez IG Markets à Melbourne. "C'est leur Moby Dick du moment". Le terme 'short squeeze' désigne des couvertures forcées de positions à découvert, un phénomène au coeur du feuilleton GameStop. LES FLUX DES ETF GONFLENT Les discussions sur Reddit ont basculé sur l'argent à la fin de la semaine dernière, des messages suggérant qu'une hausse des prix de l'argent pourrait faire souffrir de grandes banques très exposées au métal précieux et préconisant le recours à des fonds indiciels cotés (ETF) adossés à l'argent. Les flux sur plusieurs de ces ETF sont en forte hausse lundi, ce qui pourrait alimenter la hausse des cours. "La hausse des prix de l'argent est très significative (...) et suggère que l'impact des messages sur les réseaux sociaux est de plus en plus fort", dit Michael McCarthy, stratégiste pour CMC Markets à Sydney. La valeur cumulée des positions à découvert sur l'argent correspond à 900 millions d'onces, un volume à peine inférieur à la production annuelle. Les banques et les sociétés de courtage en détiennent l'essentiel. La bataille qui fait rage sur les marchés entre petits et gros investisseurs a provoqué un mouvement général d'aversion au risque et place dans l'embarras les autorités financières et politiques, pressées d'agir pour mettre fin au désordre. Dans ce contexte, la plate-forme américaine de courtage sans frais Robinhood, très prisée par les petits investisseurs, a provoqué un tollé chez ses utilisateurs en annonçant jeudi limiter temporairement les transactions sur plusieurs dizaines de titres, dont GameStop. (version française Patrick Vignal, édité par Marc Angrand) par Tom Westbrook

