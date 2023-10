Azure Power Global Limited a annoncé que M. Alan Rosling a démissionné de son poste de président du conseil d'administration et de membre du conseil d'administration d'Azure Power Global Limited et d'Azure Power India Private Limited, à compter du 11 octobre 2023, mettant ainsi fin à son mandat au sein du groupe Azure. La société a également annoncé que M. M.S. Unnikrishnan, directeur non exécutif, a été nommé président du conseil d'administration d'Azure Power Global Limited et d'Azure Power India Private Limited avec effet immédiat. M. M.S. Unnikrishnan est devenu membre du conseil d'administration en août 2020 et a apporté une immense contribution au cours de son mandat.

Il a plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie et de l'environnement. Auparavant, en tant que directeur général et PDG d'une grande entreprise de systèmes et d'équipements électriques, il a mis en œuvre une stratégie visant à accélérer la croissance et à instaurer une culture de gouvernance d'entreprise solide. Il a reçu de nombreuses récompenses pour son leadership, notamment le prix "Asia Innovator of the Year" décerné par CNBC Asia, le prix "Grant Thornton" décerné à l'un des meilleurs PDG d'Inde et le prix "India Innovator of the Year" décerné par CNBC India.

Il participe activement aux travaux de divers organismes industriels afin de contribuer à l'élaboration des politiques et au développement technologique de l'Inde. M. M.S. Unnikrishnan est titulaire d'une licence en ingénierie (mécanique) de l'Institut national de technologie Visveswaraiya, à Nagpur, et a suivi un programme de gestion avancée à la Harvard Business School.