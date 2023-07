AZZ Inc. est un fournisseur de solutions de galvanisation à chaud et de revêtement de bobines pour une série de marchés finaux en Amérique du Nord. Les segments de la société comprennent : Le segment Metal Coatings, qui fournit la galvanisation à chaud, la galvanisation par centrifugation, le revêtement par poudre, l'anodisation et le placage, et d'autres applications de revêtement de surface à la fabrication de l'acier et à d'autres industries par le biais d'installations situées dans l'ensemble des États-Unis et du Canada ; et Le segment Precoat Metals fournit des applications avancées de revêtements protecteurs et décoratifs et des services à valeur ajoutée connexes pour les bobines d'acier et d'aluminium, principalement pour les marchés finaux de la construction, de l'électroménager, du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (HVAC), des conteneurs, du transport et d'autres marchés finaux. Les secteurs d'activité de la société fournissent des solutions de revêtement métallique durables et inégalées qui améliorent la longévité et l'apparence des bâtiments, des produits et des infrastructures qui sont essentiels à la vie quotidienne.

Secteur Acier