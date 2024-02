B & A Limited est une société holding basée en Inde. La société se consacre à la culture, à la fabrication et à la vente de thé. Elle est également engagée dans la fabrication et la vente de matériaux d'emballage. La société opère dans le secteur de la fabrication et de la vente de thé noir. La société produit du Crush Tear Curl (CTC) dans huit plantations de thé situées dans l'Assam. Les plantations de thé de la société comprennent Salkathoni, Mokrung, Samaguri, New Samaguri, Gatoonga, Barasali, Kuhum et Sangsua, qui sont situées dans les districts de Jorhat, Golaghat et Sibsagar de l'Assam. La société exploite environ quatre unités de transformation du thé à Salkathoni, Gatoonga, Mokrung et Sangsua. Elle produit environ 34,39 millions de kilogrammes de thé par an à partir de ses propres feuilles de thé. La filiale de la société, B&A Packaging India Ltd, produit des sacs en papier et des laminés souples.

Secteur Transformation des aliments