B & C Speakers SpA est une société basée en Italie dont l'activité principale est la fabrication d'équipements audio. La société est active dans la conception, la production, la distribution et la commercialisation de haut-parleurs professionnels sous la marque B&C. Elle fournit également des composants de fabricants d'équipements originaux (OEM) à des marques audio professionnelles. En outre, elle fournit des composants de fabricants d'équipements originaux (OEM) à des marques audio professionnelles. Le portefeuille de la société comprend des haut-parleurs et des pavillons haute fréquence, des composants coaxiaux et des haut-parleurs à cône, ainsi que des haut-parleurs basse fréquence. La société vend et distribue ses produits au niveau national et international, notamment aux États-Unis, au Mexique, en République dominicaine, en Égypte, en Inde et au Brésil, entre autres. L'actionnaire principal de la société est Research & Development International Srl.

Secteur Appareils électroniques