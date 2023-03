B&C Speakers, un record historique de revenus et d'Ebitda en 2022

(Alliance News) - Le conseil d'administration de B&C Speakers Spa a approuvé mardi le projet de comptes pour l'exercice 2022 et a déclaré un bénéfice total de 12,3 millions d'euros, en hausse de 139% par rapport à 5,1 millions d'euros en 2021.

Les revenus consolidés de 82,1 millions d'euros, en hausse de 82% par rapport à 45,2 millions d'euros en 2021, représentent une "valeur jamais atteinte au cours des décennies d'histoire de B&C Speakers", a déclaré la société dans une note.

Ce niveau de chiffre d'affaires a été rendu possible par une croissance significative des volumes, en hausse de 45 % par rapport à 2021, ainsi que par une amélioration du mix des ventes et l'effet des augmentations de prix, qui ont été nécessaires pour tenter d'équilibrer l'augmentation des coûts des matières premières.

Toutes les régions géographiques ont confirmé leur croissance par rapport à 2021, les marchés européens et américains affichant une croissance de plus de 10 millions d'euros par rapport à 2021.

L'Ebitda consolidé pour 2022 est de 20,3 millions d'euros, en hausse de 135 % par rapport aux 8,6 millions d'euros de 2021, un chiffre jamais atteint dans l'histoire de l'entreprise, précise la société. La marge d'Ebitda pour 2022 s'élève à près de 25 % du chiffre d'affaires, ce qui représente une augmentation significative par rapport au chiffre de 19 % du chiffre d'affaires de 2021.

L'Ebit s'est élevé à 18,1 millions d'euros, contre 6,5 millions d'euros en 2021. La marge d'Ebit s'élève à 22 % des revenus, contre environ 15 % en 2021.

La position financière nette du groupe s'est élevée à 9,4 millions d'euros, contre 3,9 millions d'euros à la fin de l'exercice 2021. Celle-ci, explique la société, a été affectée par l'absorption des liquidités du fonds de roulement nécessaires au financement du redressement, ainsi que par la distribution d'un dividende de 3,5 millions d'euros en mai 2022.

Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale des actionnaires la distribution d'un dividende de 0,60 EUR par action en circulation.

L'administrateur délégué Lorenzo Coppini a déclaré : "Les formidables résultats de l'année dernière nous indiquent clairement que la pandémie n'a pas changé les habitudes des gens et que, dès que possible, ils recommencent à profiter de l'expérience du spectacle vivant, qui reste un plaisir unique et extraordinaire. Et ils nous disent aussi notre capacité à gérer un bond aussi important de la demande, qui se poursuit encore ces mois-ci et qui nous permet d'envisager l'année en cours avec optimisme.

L'action B&C Speakers se négocie dans le vert, de 3,5 %, à 13,45 euros par action.

