BF SpA, anciennement B.F. Holding SpA, est une société basée en Italie qui fournit des activités agricoles. La société est active dans la culture et la commercialisation de produits agricoles, notamment les céréales, les oléagineux, l'horticulture et les légumes et les plantes médicinales. La société cultive et développe un certain nombre de produits alimentaires tels que le riz, le blé dur, le maïs et l'orge, le maïs, le blé dur et tendre, la betterave à sucre, les herbes médicinales, le tournesol, le soja, les légumes, les herbes et les fruits, les pommes, les poires, les pastèques, les melons, les tomates, les pommes de terre, les haricots, le fenouil, la passiflore et la mélisse, entre autres. La société gère environ 5 500 hectares. En outre, la Société est également spécialisée dans l'élevage d'animaux tels que la production de viande bovine.

Secteur Pêche et agriculture