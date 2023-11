(Alliance News) - BF Spa a annoncé la signature d'un accord avec EcorNaturaSì Spa et ses actionnaires visant à développer des synergies commerciales entre Naturasì, ses filiales et sociétés affiliées, et les sociétés du Groupe BF.

L'accord s'inscrit dans une logique d'intégration de l'ensemble de la chaîne de production et de distribution, basée sur la connexion organisationnelle des phases de production tout au long du processus, de la production de semences à la culture, jusqu'à la transformation et la commercialisation du produit alimentaire biologique offert au consommateur final.

L'accord prévoit que BF et Naturasì concluent un accord commercial pour l'achat et la distribution, par Naturasì, de produits biologiques produits et commercialisés par le groupe BF ; et la souscription d'une augmentation de capital libéré divisible de Naturasì à BF pour un montant total de 25 millions d'euros, à la suite de laquelle le groupe BF acquerra une participation représentant 11 % du capital social de Naturasì.

Le groupe Naturasì est engagé dans le commerce, y compris en ligne, et la distribution en gros et au détail de produits alimentaires biologiques, biodynamiques et naturels, en utilisant plus de 300 magasins. En 2022, le groupe Naturasì a déclaré une valeur de production consolidée d'environ 406 millions d'euros, un EBITDA consolidé d'environ 15,2 millions d'euros et une position financière nette consolidée d'environ 54,8 millions d'euros.

L'action BF est au pair à 3,91 euros par action.

